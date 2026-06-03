Felipe Harboe cuestiona que el Registro de Vándalos "parte de una diferencia socioeconómica"

El exsubsecretario del Interior y exsenador del PPD, Felipe Harboe, criticó que el Registro de Vándalos, que pretende establecer el presidente José Antonio Kast, hace marcadas diferencias socioeconómicas.

“El registro de vándalos propuesto por el Gobierno tiene ciertos matices porque, primero, se focaliza en aquellos que dependen de un beneficio social. Y eso es un problema porque si usted no depende de un beneficio social, va a tener solo una multa eventualmente", comentó en entrevista con Tele13 Radio.

Y, por lo tanto, aseguró, "se parte de una diferencia socioeconómica frente a una medida que hace una distinción socioeconómica".

“Reinstalar el respeto por la propiedad debe hacerse sin necesidad de establecer una medida estigmatizadora en función de la capacidad socioeconómica, porque la pregunta es: si hay alguien que depende de un beneficio social va a ser una incivilidad, y si alguien que tiene recursos económicos, ¿va a ser una travesura? ¿se va a calificar distinto?", consultó.

Para el exsubsecretario es más fácil sancionar con "la lógica de 'el que lo hace lo paga'. Es decir, si usted raya un muro, usted va a tener que pintar cuatro o cinco muros. Y si no tiene recursos porque es menor de edad, responden sus padres".

El exsenador finalizó recomendando que el Estado debe presentar demandas civiles "para ir a cobrar los daños que generan los manifestantes" y, debido a que el estándar penal "es muy alto para condenarlos", la falta puede dar origen a "responsabilidad civil".

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