Alcaldes llaman a fortalecer el Fondo Común Municipal y rechazan los recortes presupuestarios

En el marco del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 en La Serena, la Asociación de Municipalidades (ACHM) reafirmó la unidad transversal de los municipios de Chile y el compromiso de defender los recursos, la autonomía y las necesidades de cada comuna del país.

Tras un debate colectivo, la ACHM manifestó que "es una sola, y los alcaldes y alcaldesas confirman su unidad indistintamente de las diferencias políticas y territoriales".

Por tanto, añadieron, "llamamos a que todas las discusiones con el Ejecutivo y Parlamento sean respetando esta unidad. Los alcaldes y alcaldesas nos comprometemos a defender los intereses de todo el municipalismo y a reunirnos con todos los parlamentarios de manera transversal para hacernos parte de la discusión".

Luego, continuaron señalando que "los municipios se hacen cargo de áreas sensibles como salud primaria, aseo, seguridad ciudadana, ayudas sociales y tanto más, llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega, y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y, en gran parte de los casos, haciendo mucho con muy poco. Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y, por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal".

Complementaron que "es importante también dejar de manifiesto que estamos de acuerdo con que se aumente el número de personas mayores de 65 años que obtengan la exención del pago de contribuciones; sin embargo, de manera mayoritaria planteamos la necesidad de que esta no sea una medida universal y que se establezcan límites, velando por que sea un beneficio que apoye a las personas mayores que lo necesiten, evitando así poner en riesgo el presupuesto de la nación en contextos de estrechez fiscal".

Desde la Asociación indicaron que "estamos disponibles a trabajar junto al Parlamento y el Ejecutivo; no obstante, solicitamos que exista voluntad de modificar la propuesta original del Ejecutivo y que en dicho espacio sea abordada la discusión sobre una nueva ley de rentas municipal, nuevos mecanismos de recaudación y el fortalecimiento del FCM"

"Respaldamos la última declaración del Directorio de la ACHM, mediante la cual se manifiesta el rechazo total a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el Ejecutivo, así como contra los recortes presupuestarios en áreas tan sensibles para nuestras comunidades como la salud", señalaron.

Junto con ello, "alertamos sobre la compleja situación que enfrentan las comunas más vulnerables, rurales y alejadas de la zona metropolitana, en un contexto marcado por el aumento sostenido del costo de la vida y de las exigencias asociadas al cumplimiento de las funciones municipales".

Finalmente, remarcaron que "los municipios no pueden seguir asumiendo responsabilidades y tareas desfinanciadas por parte del Estado".

(Imagen: @achmchile)

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