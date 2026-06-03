PDG ingresa proyecto que establece mecanismo de reajuste automático para el salario mínimo y remuneraciones del sector público

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) ingresó un proyecto de ley que establece un mecanismo de reajuste automático para el salario mínimo y las remuneraciones del sector público, con el objetivo de entregar mayor certeza a los trabajadores y evitar que estas definiciones dependan de negociaciones políticas de último minuto.

La iniciativa, impulsada por la subjefa de bancada e integrante de la Comisión de Trabajo, diputada Tamara Ramírez, surge en el marco del debate por el último reajuste del salario mínimo aprobado por el Congreso, el cual, a juicio de la parlamentaria, no logra responder de manera suficiente al aumento sostenido del costo de la vida que enfrentan las familias chilenas.

“El sueldo mínimo no puede seguir siendo un gallito político entre el Gobierno, la CUT y los distintos actores involucrados. Lo que proponemos es una regla clara, transparente y permanente, basada en criterios técnicos que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo”, señaló Ramírez.

El proyecto contempla la creación de una mesa técnica de reajuste salarial integrada por representantes del Gobierno, trabajadores, empleadores y expertos, encargada de definir un “polinomio salarial” que permita calcular automáticamente los reajustes futuros.

La fórmula considera variables como inflación, productividad, crecimiento económico, desempleo, informalidad laboral, línea de la pobreza, ingreso per cápita, índice Gini y tipo de cambio, buscando equilibrar la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores con el resguardo de la actividad económica y la generación de empleo.

“Si el salario mínimo sube demasiado sin respaldo económico, se genera desempleo. Pero si sube muy poco, las familias siguen perdiendo capacidad adquisitiva. Nuestro proyecto busca precisamente encontrar ese equilibrio mediante criterios objetivos y no decisiones improvisadas”, explicó la diputada.

Desde la Bancada PDG destacaron que la propuesta apunta a institucionalizar el reajuste salarial mediante un mecanismo permanente, entregando mayor previsibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas.

“El país necesita reglas claras y reajustes basados en datos reales y sentido común. Por eso decidimos pasar de la propuesta a la acción e ingresar este proyecto de ley que busca dar estabilidad y certeza a millones de trabajadores”, concluyó Ramírez.

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