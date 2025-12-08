Violencia en Meiggs: Funcionario municipal apuñalado durante operativo

Un inspector de seguridad de la Municipalidad de Santiago fue apuñalado durante la mañana del domingo mientras realizaba fiscalizaciones en el barrio Meiggs, uno de los sectores más vigilados de la capital debido al comercio informal.

El funcionario sufrió una estocada en el costado izquierdo del tórax y fue trasladado de inmediato a la Posta 3, donde permanece estable y fuera de riesgo vital. Otro inspector resultó con golpes en piernas y brazos durante el mismo operativo.

El agresor, un comerciante ambulante de nacionalidad extranjera, fue capturado por personal municipal y entregado a Carabineros, asegurando que se llevará el procedimiento judicial correspondiente.

El alcalde Mario Desbordes condenó enfáticamente el ataque: “Uno de nuestros funcionarios ha sido agredido con un arma blanca y ha recibido una herida grave, pero gracias a Dios se encuentra fuera de riesgo vital. Esperamos que pueda volver hoy mismo con su familia para recuperarse”. Además, reiteró su llamado al Congreso para aprobar con urgencia la Ley de Seguridad Municipal, señalando que “nuestros funcionarios necesitan protección legal y herramientas que hoy no tienen. Ya no da para más”.

Este incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de los inspectores municipales, quienes día a día enfrentan riesgos en la fiscalización del comercio informal y otras labores de orden público en la capital.

