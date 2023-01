Viera-Gallo ingresó defensa de exministra Ríos en acusación constitucional recordando que indultos son facultad presidencial

El abogado, exministro del primer gobierno de Michelle Bachelet y exsenador, José Antonio Viera-Gallo ingresó la defensa para la contestación de la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, que fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos.

Según la contestación, que según radio Biobío consta de 143 páginas, se señala que las acusaciones constitucionales son para perseguir responsabilidades y no se pueden utilizar para hacer juicios de mérito. Viera-Gallo sostiene que la AC contra la ex secretaria de Estado busca enjuiciar el mérito, la calificación y la procedencia de los indultos otorgados en circunstancias que el ejercicio de esas facultades responde a una potestad discrecional y exclusiva del Presidente de la República.

Para la defensa de Ríos, esta es una acusación que no procede y debe ser rechazada. “No existe ninguna infracción constitucional, se alega una infracción legal que se circunscribe en el fundamento de los decretos. Están confeccionados de manera habitual”, explicó Viera-Gallo.

Al ser consultado si le parece que esto es más bien un juicio político, el abogado respondió que “eso no lo puedo saber. Tendría que ser adivino. Espero que no, por el bien del país que cada institución se atenga al ejercicio de sus competencias y no se extralimite para no caer en un parlamentarismo de hecho”.

La comisión revisora de la acusación constitucional recibió este viernes al abogado Viera-Gallo que expuso los puntos de la defensa a Ríos.

Cabe recordar que la revisión de la AC contra la extitular de la cartera de Justicia se llevará a cabo la próxima semana en sala, el miércoles 25 de enero.

