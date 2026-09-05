Viera-Gallo critica a Milei: avalar el Golpe "abre la puerta" a avalar violencia

José Antonio Viera-Gallo (PS), quien fue dos veces embajador de Chile en Argentina, cuestionó los dichos del presidente argentino Javier Milei durante su participación en el Foro Madrid, donde el mandatario trasandino defendió el golpe militar de 1973 en Chile.

"Lo que dijo en el Foro Madrid no fue lo más apropiado desde un punto de vista político; él podrá tener el juicio que quiera sobre los gobiernos anteriores en Chile, sobre el Golpe Militar, etcétera, pero avalar el Golpe Militar es de alguna manera abrir la puerta para avalar la violencia", afirmó el exsenador socialista en entrevista con El Mercurio.

Pese a esa crítica, Viera-Gallo diferenció esa intervención pública de la reunión bilateral que sostuvo Milei con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, evaluándola en términos distintos.

"La visita tiene dos aspectos: no fue una visita oficial en materia de trabajo, sino fue una visita en calidad más bien de líder de una corriente de pensamiento político para exponer en el Foro Madrid, ocasión que aprovechó para hacer una visita de cortesía al Presidente y tener una reunión relativamente breve (...) el aspecto diplomático formal con el Gobierno de Chile a mí me parece que salió bien", comentó.

Sobre la controversia por el Estrecho de Magallanes, aseguró que “en los hechos nunca" estuvo en riesgo la soberanía chilena y atribuyó el episodio a "una torpeza del comandante en jefe de la Fuerza Aérea argentina dicha al pasar, en un podcast".

Viera-Gallo explicó que el origen del conflicto se remonta al decreto 457, que fija la política de defensa argentina y que, durante el gobierno de Alberto Fernández, incluyó por error la expresión "control conjunto del Estrecho de Magallanes".

"El propio gobierno de Fernández reconoció ese error", indicó, aunque precisó que la corrección definitiva del decreto ha tomado más tiempo del esperado debido a que su actualización depende de varios ministerios y de un contexto geopolítico más complejo para Argentina, que involucra temas sensibles como las Malvinas y el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.

Consultado sobre la interpelación que anunció el Partido Socialista contra el canciller chileno por este tema, Viera-Gallo llamó a la mesura: "Supongo que en el Parlamento tiene que haber el suficiente espíritu patriótico y criterio para no poner en riesgo intereses permanentes de Chile en un dimes y diretes entre gobierno y oposición, y si así ocurriera hay resguardos suficientes en el reglamento de la Cámara para evitarlo".

Finalmente, insistió en que la controversia debe darse por cerrada: "Hay que dar vuelta la página. Si mañana hubiera, cosa que no va a haber, un conflicto ante los tribunales, está todo por escrito, no habría por dónde que un tribunal pudiera emitir una solución contraria a Chile".

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