Adulto mayor muere decapitado tras sufrir trágico accidente laboral en un molino en Peñaflor

Un trabajador de 69 años murió decapitado durante la tarde de este viernes tras sufrir un grave accidente al interior de una fábrica de harinas ubicada en el sector de Malloco, en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en dependencias de una empresa emplazada en Chacra El Descanso, donde el hombre se encontraba realizando labores de anclaje de estructuras en altura, específicamente en un séptimo piso, de acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por Carabineros.

Mientras desarrollaba estos trabajos, el arnés de seguridad que utilizaba quedó atrapado en el motor de accionamiento de un molino, provocándole las lesiones que terminaron con su fallecimiento en el mismo lugar.

El capitán José Pavez Troncoso, subcomisario de la Subcomisaría Malloco, explicó que “en la tarde de hoy, Carabineros de Servicio en la población concurrieron hasta dependencias de una empresa, fábrica de harinas de la comuna de Peñaflor, lugar en el cual constataron el fallecimiento de un trabajador; quien, momentos antes y por versiones entregadas por testigos, se mantenía realizando labores en altura”.

El uniformado agregó que “en este contexto, el trabajador sufrió el atrapamiento de su arnés de seguridad con un motor de acción del molino”.

Tras ser informado el Ministerio Público, se dispuso que personal especializado de Carabineros realizara las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.

En el procedimiento fueron considerados efectivos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento OS9 de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las pericias investigativas instruidas por la Fiscalía.

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