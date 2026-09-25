SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 7,0 en Nueva Caledonia

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo de magnitud 7,0 registrado a 243 kilómetros al noreste de Numea, en Nueva Caledonia.

A través de sus canales oficiales, el organismo dependiente de la Armada precisó que, luego de analizar las características del movimiento telúrico, este no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

La información fue difundida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que entregó el reporte del SHOA y derivó a la plataforma del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos para acceder a mayores antecedentes.

De esta manera, no se establecieron condiciones que impliquen una amenaza de tsunami para el territorio nacional producto de este evento sísmico registrado en el Pacífico Sur.

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