Pavez acusa "intención de hacer una confrontación política" tras declaración de Bachelet y Boric por «Escudo de las Américas»

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, cuestionó la declaración conjunta de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric contra la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas», acusando que existe una intención de generar una “confrontación política” respecto de la política exterior del Gobierno.

"A nosotros nos parece que hay una intención de hacer una confrontación política respecto de la línea del Gobierno en materia de política exterior que nos parece que no corresponde ni la forma ni el fondo de cómo se hizo esta declaración por parte de los expresidentes", aseguró.

Agregó que “también hacemos un llamado a que la relación entre los expresidentes se haga como se hace tradicionalmente en nuestro país, porque las puertas del Palacio de La Moneda siempre están disponibles y los conductos regulares están".

“Nos parece que en el fondo Chile tiene una política exterior de Estado que la conduce el Presidente de la República, donde nuestra Cancillería permanentemente, todos los gobiernos, siempre aprovechan la experiencia de los anteriores cancilleres para poder discutir eventualmente posiciones diferentes", agregó el subsecretario.

La autoridad insistió en cuestionar que la oposición al "Escudo de las Américas" se haya expresado públicamente: "Lo que nos parece que en este caso lo que hubo fue una confrontación política a propósito de un tema de política exterior, lo que nos parece que no corresponde en el fondo ni tampoco las formas en que estas declaraciones fueron expresadas", finalizó.

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