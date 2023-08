Víctimas de encerrona en Autopista Central entregaron dramático relato: “Les decíamos que estaba embarazada”

Una de las víctimas de la mortal encerrona que ocurrió en la Autopista Central relató los minutos de terror que vivió en el asalto donde falleció el empresario Roberto González producto de balazos en el tórax tras intentar defender a su esposa.



En conversación con TVN la pareja que sufrió el robo de su vehículo, señaló que "les decíamos que por favor no nos hicieran nada, que estaba embarazada. No sé cómo me sacaron”.



“Teníamos mucho miedo de perder todo, en ese momento, de que todos nuestros sueños, por unos delincuentes, se acabaran", agregó la víctima.



La pareja entregó el vehículo, principalmente por el bebé que viene en camino. Posterior al asalto, el automóvil fue abandonado en la comuna de La Pintana.



"Se sentían disparos a la distancia y a mí me dispararon, afortunadamente, no me pasó nada", terminó el dramático relato de las víctimas.



Cabe recordar que cuatro sujetos intimidaron a tres vehículos y sus ocupantes. En primera instancia, abordaron a una mujer, que conducía delante del empresario que perdió la vida en su intento de frustrar ambas encerronas y defender a su esposa.



Luego de disparar y dar muerte a González, los cuatro delincuentes siguieron intentando hasta robar un vehículo a una pareja quienes venían del doctor.

Las terceras víctimas son de la región del Maule y estaban de paso en Santiago.

