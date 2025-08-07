PDI desmantela taller ilegal de fabricación de ropa falsificada y acopio de contrabando por más de $124 millones en Cerrillos

La Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI desarticuló un punto de fabricación de ropa falsificada y acopio de contrabando. El operativo, ordenado por la Fiscalía de Maipú-Cerrillos, culminó con la detención de una mujer y la incautación de mercancía cuyo valor establecido asciende, correspondiente al perjuicio total a las marcas y la evasión fiscal, a $124.120.000.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio particular en Cerrillos y en el lugar se incautaron 1.116 prendas de vestir falsificadas de diferentes marcas, 220.000 cigarrillos de contrabando y una máquina prensadora para estampar logos. El valor recuperado en especies durante el allanamiento fue de $62.060.000.

Al respecto, el prefecto Daniel Ahumada, jefe de la Bridepi, explicó la diferencia en las valoraciones de la mercancía y el objetivo de estos operativos. “El valor recuperado de $62 millones era más o menos el valor que la imputada disponía para su comercialización. Sin embargo, si estos productos se hubiesen vendido de forma regular y en tiendas establecidas, superan ampliamente los 120 millones de pesos”, señaló.

“Es importante recalcar que esta brigada especializada realiza distintas diligencias para impedir que estos productos, que a todas las luces son nocivos para la salud de nuestros nacionales, puedan llegar a su destino”, agregó la autoridad.

Finalmente, y por instrucción de la fiscalía, se dispuso una orden para investigar el origen de los cigarrillos. En tanto, las prendas de vestir serán entregadas a los representantes de las marcas afectadas y el contrabando será remitido al Servicio Nacional de Aduanas.

