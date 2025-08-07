Exministro Briones critica las candidaturas de Kast y Jara acusando que sus posturas "se parapetan en las esquinas"

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien forma parte del equipo económico de la candidata Evelyn Matthei, recalcó las diferencias con Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En conversación con Cooperativa, la exautoridad afirmó que Chile necesita más que discursos ambiciosos y que para ello se requiere experiencia, diálogo y capacidad de generar acuerdos en el Congreso. "Una cosa es decirlo, pero otra es hacerlo. Y para hacer ese cambio, usted tiene que hacer reformas. Y esas reformas pasan por el Congreso", indicó.

En esta línea, criticó directamente a las candidaturas de Kast y Jara, acusándolas de representar posturas que "se parapetan en las esquinas" y que dificultan cualquier tipo de avance legislativo.

"Cuando usted está en los extremos, Kast o Jara, la oposición le bloquea todo. Usted necesita una persona que sea capaz de generar acuerdos, que tenga la experiencia, que tenga equipos probados", precisó.

Y agregó: "¿Qué sectores son capaces de, defendiendo sus convicciones, buscar buenos acuerdos para que Chile avance? Es la única manera que se avanza. En las esquinas hay una sola certeza: que usted se queda estancado donde mismo".

Por otro lado, Briones apuntó a la necesidad de modernizar el estatuto administrativo del sector público, pese a que pueda generar "costos políticos y movilizaciones". "Es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. El Estado tiene que estar al servicio de las personas. Hoy no lo está", acotó.

Respecto a eventual recorte de funcionarios públicos, aseguró que “si sobran algunos, tienen que salir. Si faltan, hay que incorporar a los mejores. Lo importante es que el Estado funcione bien”.

