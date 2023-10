Vicepresidente del Consejo por propuesta de nueva Constitución: "Chile Vamos pudo poner el matiz, pero no tuvo la oportunidad o la voluntad"

El vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (Independiente) no quedó conforme con la redacción de la nueva Carta Magna, la cual ahora pasará a la Comisión Experta y aseguró que al calificar el texto emanado por el pleno no alcanzaría a tener nota 4.

“Un 4 es la nota con la que usted aprueba y, en el caso de las escuelas de Derecho, siempre he dicho ‘si se saca puros 4 en los cinco años de carrera llega a ser abogado’. Entonces el 4 es una nota exigente y, en este caso, mucho más. Nos falta todavía para llegar al 4”, dijo el ex rector de la Universidad de Valparaíso en radio ADN.

Para el vicepresidente, el tiempo para discutir las enmiendas fue muy breve: “No hubo, me parece a mí, la suficiente discusión o el espacio, porque había desconfianza, que también eso es recíproco, no se lo atribuyo solo a un sector. Sin embargo, ahora sí digo ‘la mayoría pudo haber dado más espacio a la minoría’. Yo formo parte de la minoría y no tuvimos esa oportunidad de compartir el lápiz”.

“Entonces, en eso, creo yo, no estuvimos bien y no estuvo bien la mayoría, especialmente porque ella era la que podía finalmente terminar escribiendo el texto”, agregó.

Al ser consultado por el actuar de la oposición, Valle pensó que iban a “tener una deliberación más matizada”, y señaló que Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) pudo poner ese “matiz” en el Consejo pero, “me parece a mí que, o no tuvo la oportunidad o no tuvo la voluntad, porque Republicanos tiene una mayoría que le permite impedir cualquier aprobación, porque solo juntos hacen los 3/5 que es lo que permite aprobar normas en el pleno”.

“Entonces había una dependencia recíproca, lo que obviamente traslada su responsabilidad a Chile Vamos, por su mayor experiencia política. Republicanos es un partido que está en construcción, en desarrollo. Entonces, yo creo que tenía más responsabilidad en esto Chile Vamos”, finalizó.

