Vicepresidente de la Sofofa y su familia sufrieron violento asalto en su casa de Lo Curro: delincuentes amarraron a las víctimas

Un violento turbazo afectó la mañana de este lunes al domicilio del vicepresidente de la Sofofa, Heriberto Urzúa, ubicado en el sector de Lo Curro, comuna de Vitacura en la región Metropolitana.

Según se informó, los delincuentes escaparon con un millonario botín que cargaron en dos Mercedes Benz de las víctimas.

El asalto comenzó a ser investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Marcelo Varas, jefe de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística, informó que al menos siete antisociales forzaron uno de los acceso al domicilio ubicado en calle Vía Gris y sorprendieron a los moradores.

Tras amenazar y amarar a las víctimas, los delincuentes procedieron a desvalijar el lugar y luego escaparon con dinero, joyas y otras especies de valor, además de los dos vehículos de lujo.

Varas añadió que los asaltantes serían jóvenes armados. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI.

"El día de hoy (lunes) ocurrió un hecho delictual en el cual participaron alrededor de siete sujetos, quienes ingresaron de forma violenta al domicilio, logrando amarrar a sus víctimas y sustraer diferente tipos de especies y dinero en efectivo", indicó el subprefecto.

El uniformado confirmó que "portaban armas de fuego y también elementos cortantes".

Se estima que el robo supera los $50 millones, pero aún no se conoce oficialmente el total del avalúo sustraído del turbazo.

"Para huir ocuparon dos vehículos de propiedad de las víctimas y diferentes tipos de especies que aún estamos evaluando el monto de lo sustraído", informó.

"Son principalmente gente joven, de 18 a 20 años de edad, todos con rostro cubierto, y también lo importante es que utilizaban guantes para así evitar dejar algún tipo de rastro o evidencia que permita su identificación", detalló.

(Imagen referencial: Fundación Chile Unido)

PURANOTICIA