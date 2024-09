Vicepresidente de la Cámara defiende acusaciones constitucionales por «Caso Audio»: "Es la mayor crisis del Poder Judicial en 34 años"

El diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara de Diputados, se manifestó contrario a las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre lo inoportuno que puede resultar la presentación de acusaciones constitucionales en el marco del «Caso Audio», varias y hacia un mismo poder del Estado como lo es el Judicial.

“Estoy en absoluto desacuerdo con lo que ha planteado el ministro, yo jamás he tenido un interés electoral, de hecho no hay elecciones parlamentarias este año. Menos una mirada de pequeñez política”, comentó el legislador en entrevista con radio Agricultura.

“Le decía al ministro ayer que a mí no me eligieron parlamentario ni menos vicepresidente de la Cámara para andar repartiendo torta, premios para el bingo o medallitas en los clubes deportivos. Me eligieron, entre otras cosas, para enfrentar de manera decidida la corrupción que se ha venido instalando en el país”, agregó.

Sobre la posibilidad de que estas acusaciones constitucionales puedan frenar el trámite legislativo en el Congreso, Aedo afirmó que “nosotros somos 155 diputados, que trabajamos en distintas comisiones, no todos estamos en las mismas y en las sesiones de sala vamos a estar votando los distintos proyectos”.

“En octubre y noviembre es intenso el trabajo en el tema del presupuesto de la nación, pero en esos dos meses se siguen siempre aprobando los proyectos. Si es necesario quedarse un día más en sala, lo haremos, eso ya lo ha hecho esta mesa directiva”, dijo Aedo.

Asimismo estimó que no habrá “problema para avanzar en la agenda legislativa. Tendremos que trabajar y aplicarnos más, eso es necesario porque lo que estamos viendo es avanzar en la agenda legislativa”.

“Pero de verdad que no nos podemos hacer los ciegos frente a la mayor crisis del Poder Judicial en Chile en los últimos 34 años”, subrayó el legislador.

“Ahí tengo una diferencia de visión con el ministro Cordero. En lo que respecta al fondo estamos de acuerdo, la crisis que tiene el sistema judicial chileno es enorme. Pero hoy acaban de publicar la encuesta Black & White y un 80% de los chilenos no le cree a la justicia, no cree que todos seamos iguales ante la justicia”, advirtió Aedo.

“Si eso al ministro Cordero no le parece importante, bueno, él tiene que decirme con claridad que es o que a él le parece importante”, criticó.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados dijo entender “la preocupación de fondo” expresada en el comentario del ministro Cordero, que ”tú comiences en las lógicas de izquierdas, derechas, o centro a sacar ministros que vienen de una sensibilidad más cercana de un sector político y comienzas a jugar al empate”.

“Yo le quiero decir que, por lo menos, de mi parte y de muchos parlamentarios, no estamos jugando al empate. Aquí lo que hay es una preocupación real, porque lo que se está cayendo a pedazos es el sistema judicial chileno, al que 8 de cada 10 chilenos no le creen que ejerza justicia”, sentenció.

“Es una situación inédita, es la mayor crisis del Poder Judicial en 34 años. Esta crisis es inédita, por lo tanto, la respuesta va a ser inédita”, cerró el representante del Distrito 20, de la región del Biobío.

PURANOTICIA