Vicepresidente de la Cámara de Diputados plantea endurecer el reglamento para justificar inasistencias

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), planteó la urgencia de aumentar las exigencias reglamentarias para justificar las inasistencias, tras conocerse los casos de la diputada Carmen Hertz (PC) y al líder de la testera, Jose Miguel Castro (RN).

“Te puedes ausentar con impedimento grave. Ahora, ¿qué entiendo yo por impedimento grave? Una enfermedad, la muerte de un familiar o una situación que te impida estar realizando tu trabajo”, señaló el parlamentario en entrevista con radio Agricultura.

Y agregó que “en ese cambio reglamentario que va a ser necesario precisar qué significa un impedimento grave, porque si basta con decir impedimento grave para justificar una ausencia, no es suficiente".

El vicepresidente de la Cámara agregó: “Hoy día no son aceptables como comportamiento, por eso tienes que ir ajustando los reglamentos. Lo que estaba hablando sobre impedimento grave, ahora tienes que justificar, y tiene que ser muy preciso ese impedimento grave, si no vas a asistir al Parlamento, no solo a veces para viajar, también puedes argumente un impedimento grave, por ejemplo, para ausentarte tal vez en una votación que es compleja”.

Respecto al caso del militante de RN, Aedo detalló que conversará con él para obtener sus respectivas explicaciones.

“Tengo que escuchar al presidente de la Cámara, qué es lo que me tiene que decir, y cuáles son los pasos que él va a adoptar. Entonces, no me voy a poner en ningún supuesto, primero voy a conversar con él, que creo que es lo que corresponde”, finalizó.

PURANOTICIA