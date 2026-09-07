Vicepresidenta del PPD respalda a Araya por dichos de seguridad: “Tiene el respaldo del partido”

La vicepresidenta del PPD y jefa de la bancada de diputados, Andrea Parra, salió en respaldo del senador Pedro Araya tras la polémica generada por su llamado a “cruzar la vereda” en materia de seguridad pública, asegurando que el parlamentario cuenta con el respaldo del partido y que no debería congelar su militancia.

En entrevista con La Tercera, la diputada abordó los cuestionamientos surgidos al interior de la colectividad y defendió la postura adoptada por Araya, quien preside la Comisión de Constitución del Senado.

En ese sentido, Parra afirmó que "no tenemos ninguna complicación (con el llamado), porque el senador Araya, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, siempre lo que ha querido es mostrar apertura al diálogo frente a una agenda de seguridad integral".

Consultada sobre si el senador se equivocó al pactar con el Gobierno, la jefa de bancada del PPD descartó esa interpretación y sostuvo que "no se ha equivocado, porque él no ha pactado nada respecto de la reforma constitucional. Él lo que ha hecho es aperturar el diálogo, pero hoy día claramente le tiró la cadena, como lo ha hecho el PPD, a la reforma constitucional".

Las declaraciones de Parra se producen luego de que el consejo metropolitano del PPD solicitara a Araya abandonar el partido, a raíz de sus declaraciones y su disposición a dialogar con el Ejecutivo en materia de seguridad.

Frente a esta situación, la parlamentaria señaló que "el consejo metropolitano se apresuró en señalar aquello. Y para despejar esas dudas fue que tuvimos todas las conversaciones políticas necesarias, para entender que el PPD no es una suma de individualidades y que también respetamos la libertad que tienen los parlamentarios en términos de que también representan territorios''.

Finalmente, consultada directamente sobre la posibilidad de que Araya congele su militancia en el PPD, Parra manifestó su rechazo a esa alternativa y reafirmó el respaldo de la colectividad al senador: "nosotros esperamos que no. Creemos que él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido".

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