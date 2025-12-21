Viajes internacionales del Senado elevan gasto en viáticos a $727 millones

Los gastos en viáticos de los senadores han registrado un aumento sostenido y alcanzan los $727 millones desde 2022, cifra que no considera el desembolso asociado a pasajes aéreos. Así lo informó el Senado, de acuerdo a datos consignados por El Mercurio.

Según detalla la Corporación, los viáticos están destinados principalmente a cubrir gastos de hotelería y manutención de los parlamentarios durante misiones oficiales en el extranjero. No obstante, en la sección “Misiones al extranjero” del sitio web institucional no se especifican los montos correspondientes a la compra de boletos aéreos, cuando estos existen, ya que en algunos casos dichos costos son asumidos por gobiernos extranjeros, organismos internacionales u otras instituciones públicas nacionales, como la Presidencia de la República.

Las salidas al exterior responden a lo que los legisladores denominan “diplomacia parlamentaria” e incluyen la participación en delegaciones oficiales, foros internacionales, conferencias, asambleas de organismos multilaterales, giras presidenciales e incluso funerales de Estado.

Desde el Senado defienden la pertinencia de estos viajes, rechazando que se trate de turismo parlamentario. Argumentan que las misiones generan beneficios directos para el país, que las agendas de trabajo son exigentes y que los tiempos disponibles suelen ser acotados.

Asimismo, explican que la frecuencia de los viajes se relaciona con los distintos roles que cumplen los senadores, siendo habitual que se trasladen con mayor regularidad los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores o de la Mesa del Senado. En ese contexto, recuerdan que el presidente de la Cámara Alta es la segunda autoridad del país.

