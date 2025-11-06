Viajes a Argentina y Brasil: Querella contra Vivanco detalla uso del presunto soborno que habría recibido en caso «Muñeca Bielorrusa»

La querella de capítulos contra la ex ministra Ángela Vivanco, presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago por el fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, detalla un presunto soborno de 14 mil dólares que habría recibido la exmagistrada para fallar en contra de Codelco en el caso «Muñeca Bielorrusa».

Según informa La Tercera, el soborno fue recibido por el abogado Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra, y fue triangulado por los otros dos imputados en la causa: los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Los tres están detenidos a la espera de su formalización el viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En tanto, la fiscal quedó a la espera de lo que resuelva la corte de Santiago, ya que primero debe aprobar la querella de capítulos contra Vivanco antes de formalizarla, debido a que actuó como ministra de la Corte Suprema en el litigio del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA contra Codelco en una fallida licitación.

Vargas y Lagos fueron los representantes del consorcio chileno-bielorruso en esta causa en que, según la fiscalía, Vivanco debió inhabilitarse por sus lazos de amistad con los abogados. En el litigio que se desarrolló entre 2023 y 2024, Vivanco anuló un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó en favo de Codelco y condenó a la cuprífera a pagar 17 mil millones de pesos.

Un aspecto relevante que se expone en la querella de capítulos tiene que ver con el uso que le habrían dado Vivanco y Migueles a una de las presuntas coimas. Se trata de US$14 mil que Migueles fue a buscar el 18 de diciembre de 2023 a la oficina de Lagos y Vargas.

“Los imputados Vivanco y Migueles, una vez adquiridos los dólares y estando en conocimiento de su origen ilícito al momento de serles entregados por los abogados imputados, ya una vez en su posesión y tenencia como dinero en efectivo, los usaron con ánimo de lucro en un viaje recreativo que efectuaron a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 22 a 25 de diciembre de 2023 y un viaje de vacaciones a Brasil entre del 12 a 27 de enero de 2024, donde ambos efectuaron millonarias compras con sus tarjetas de crédito en dólares”, señala la querella.

“El uso con ánimo de lucro conociendo el origen ilícito de los aproximadamente US$14.000 contaminados al momento de recibirlos fueron realizados por la imputada Vivanco, a través de un pago por US$2.000 en dos depósitos efectuados el 10 de enero de 2024 y abonados a su tarjeta de crédito Mastercard del Banco Scotianbank”, agrega la querella.

Luego relata que Migueles “usó con ánimo de lucro el remanente del dinero contaminado, esto es, aproximadamente US$12.780, a través de dos operaciones: un pago por caja de US$6.670 de fecha 5 de febrero de 2024 y un pago por caja de US$6.110 con fecha 5 de marzo de 2024, ambos a su tarjeta de crédito Visa del Banco BCI”.

De esta forma, si se suman los US$2.000 de Vivanco más los US$12.780 de Migueles, para la Fiscalía se llega a los mismos US$14 mil que la pareja de la exmagistrada habría ido a buscar ese 18 de diciembre de 2023 a la oficina del estudio de abogados de Vargas y Lagos.

PURANOTICIA