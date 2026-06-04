Subtel actualiza normativa de prefijos 600 y 809 e incorpora el 702 para llamadas estatales

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, reducir el acoso telefónico y fomentar las comunicaciones seguras, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció una actualización al marco normativo de los prefijos telefónicos 600 y 809.

Mediante la modificación de la Resolución Exenta 1319 de 2026 de Subtel, que será publicada este viernes 5 de junio en el Diario Oficial, se fortalecerá el sistema después de más de 10 meses de operación, incorporando las lecciones aprendidas y evaluadas por la institución, en el marco de su agenda de seguridad.

Al respecto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que “con esta mejora buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable, y por ende que se debería contestar. Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona”.

La subsecretaria agregó que “por la relevancia de sus llamadas, anunciamos el nuevo prefijo 702 para llamadas masivas originadas desde instituciones públicas, que sin duda brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación, entre otras”.

Finalmente, la autoridad señaló que “creemos que los prefijos no son para mal utilizarlos, por lo que buscamos que tengan un uso correcto por parte de las empresas que optimice la comunicación, respete el tiempo de las personas y asegure que los usuarios no se expongan a fraudes”.

PREFIJOS 600 Y 809

El ajuste al prefijo 600 -que comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, este viernes 5 de junio de 2026- establece que se destina exclusivamente a llamadas masivas solicitadas, con fines informativos o de soporte, dirigidas a usuarios, por prestaciones requeridas expresamente o contratadas.

Asimismo, se excluyen aquellas con fines publicitarios, prohibiendo estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales o no requeridos por el usuario o suscriptor expresamente.

Esta modificación busca terminar con el mal uso que se le daba a este prefijo, que se estaba utilizando frecuentemente para llamadas por servicios no requeridos por los usuarios, ofreciendo nuevos productos de la empresa.

Para la efectividad de esta normativa, es muy importante el rol del sector privado, quienes están llamados a utilizar la numeración determinada por Subtel en todos sus contactos y según tipo de comunicación.

Por otro lado, el prefijo 809 mantiene su definición para las comunicaciones masivas no solicitadas, es decir, aquellas que no cuentan con una solicitud directa y expresa del usuario, ni con una relación contractual vigente o servicios previamente requeridos o contratados, incluyendo servicios de información y/o con fines publicitarios. Para su delimitación, se conserva la definición establecida en la Resolución Exenta N° 1319 de 2004 de Subtel y sus modificaciones.

NUEVO PREFIJO 702

La actualización de la normativa incorpora el anuncio del prefijo 702, un bloque exclusivo para llamadas masivas originadas por órganos de la Administración del Estado, tales como ministerios, municipios, hospitales, entre otros.

Este prefijo permitirá a las personas reconocer de manera inmediata cuando reciben una comunicación oficial y relevante por parte del Estado. Su entrada en vigencia comenzará a regir a partir de marzo de 2027.

Con su anuncio e ingreso en Diario Oficial este viernes 5 de junio, comenzará un periodo de implementación paulatina, que permitirá que el prefijo esté en funcionamiento en 2027.

COBRANZAS EXTRAJUDICIALES

Estas actualizaciones se suman a la normativa ya ajustada por Subtel, que, tras el fallo de la Corte Suprema, excluye a las llamadas de cobranza extrajudicial del uso de los prefijos 600 u 809.

Sin embargo, esto no implica que dichas comunicaciones carezcan de regulación, ya que deben cumplir estrictamente con el marco normativo fiscalizado por Subtel y Sernac, en materias como horarios y otras disposiciones.

Asimismo, existen otras comunicaciones que no requieren el uso de prefijos como 600 u 809, particularmente aquellas llamadas uno a uno que no son masivas ni automatizadas y que no se ajustan a la naturaleza de dichos prefijos (por no ser servicios complementarios, al no requerir conexión de equipos o software a redes). Por ejemplo, el contacto directo de un médico para coordinar una atención específica.

PURANOTICIA