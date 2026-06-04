Codina respalda actuar de Carabineros en marcha en Santiago: "Fue una respuesta frente a situaciones que se salieron de control"

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, defendió el actuar de Carabineros durante la marcha convocada este miércoles por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

En conversación con radio Universo, la autoridad sostuvo que el uso de elementos incendiarios "está tan normalizado que en realidad esto amerita que hagamos una pausa, que de verdad entendamos que tener derecho a la movilización no es tener derecho a destruir la ciudad".

En esta línea, aseguró que se trata de "un modus operandi instalado en nuestro país" y argumentó que "cuando uno observa el comportamiento que tuvo carabineros fue solamente una respuesta frente a situaciones que se salieron de control".

En cuanto al caso de una estudiante universitaria, quien fue detenida y resultó con una fractura en su nariz, el delegado presidencial recalcó que "lo importante en ese caso es que la investigación determine qué es lo que sucedió exactamente".

El exalcalde señaló que "podría haber sido parte de uno de los piedrazos que se estaban arrojando a los mismos carabineros que estaban tratando de detener a esta persona" y detalló que es una "zona no autorizada para la movilización se produce un enfrentamiento grande".

Junto con ello, realizó una diferencia con la manifestación en general y comentó que "hubo muchas personas que continuaron la marcha de manera pacífica y dado que se movilizaban de manera pacífica, si ustedes se fijan en los registros, Carabineros no interviene en ese momento y les brinda la posibilidad de continuar y pasar frente a La Moneda en un recorrido que no estaba autorizado".

"Esto no es un ataque a quienes pacíficamente en algún minuto se pueden manifestar. Se pueden manifestar por cierto, lo resguarda la Constitución, nosotros no solamente lo respetamos sino que además creemos que una democracia sana tiene que saber escucharse", añadió.

Finalmente, Codina aseguró que como Gobierno continuarán adelante "en aquellos casos que se nos den garantías de que no va a haber violencia, poder brindar las autorizaciones" y llamó a no seguir "justificando la violencia, porque lo que vimos ayer en la mañana, a mí me parece tremendamente grave".

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