Verano 2026: miles de puestos laborales impulsan contratación a nivel nacional

Según cifras del portal de empleo Trabajando.com, más de 11 mil vacantes laborales serán habilitadas en todo el país durante el verano, principalmente para reforzar sectores como el comercio, la logística y la industria manufacturera, tras el aumento de actividad posterior al fin de año.

Entre los perfiles más demandados destacan los operarios, personal de logística y ventas, con 7.438 vacantes disponibles. En este grupo, los vendedores lideran la oferta con 3.250 cupos, seguidos por reponedores (168), además de asistentes, cargos del área comercial y cajeros, lo que refleja una fuerte necesidad de apoyo operativo en temporada alta.

Este incremento en la contratación también trae consigo un aumento de los riesgos laborales y operativos. Durante los meses de mayor demanda, se incrementan los casos de robos, apropiación indebida, delitos con violencia y accidentes, especialmente en rubros ligados al transporte y distribución de productos.

Ante este escenario, especialistas recomiendan reforzar las medidas de seguridad, como la implementación de cámaras, botones de pánico, sistemas de monitoreo 24/7 y tecnologías de control de flota. “Algunas empresas optan por gerenciadores de riesgos o torres de control internas que permiten reaccionar rápidamente ante incidentes”, señaló Paulina Montenegro, key account manager de Viento Sur.

Asimismo, la experta enfatizó la importancia de revisar tanto las condiciones de los vehículos como los antecedentes de los conductores, especialmente en periodos de contratación acelerada. Montenegro advirtió que no cumplir con las exigencias de seguridad o con las pólizas de seguro vigentes puede dejar sin cobertura ante un siniestro, por lo que reforzar protocolos, auditorías internas y controles preventivos resulta clave para enfrentar la alta presión operativa del verano.

