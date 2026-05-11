“Vengo a enrolarme como un papá”: Joaquín Lavín llega a Capitán Yáber para visitar a su hijo

El histórico dirigente de la UDI y otrora aspirante a la Moneda, Joaquín Lavín Infante, se presentó la jornada de este lunes en el Anexo Penitenciario Capitán Pedro Yáber. Su objetivo es concretar el proceso de registro necesario para visitar a su hijo, investigado actualmente por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

Al llegar al centro de detención, el exjefe comunal abordó a los medios de comunicación explicando su presencia en el lugar: “Vengo a enrolarme como un papá que quiere visitar a su hijo que está pasando por un momento muy difícil”.

Respecto a cómo ha enfrentado estos días el exdiputado, Lavín Infante admitió que no ha tenido contacto directo con él. “Solamente he sabido, por parte de los abogados que está bien, pero no sé más que eso”, reconoció ante las preguntas sobre el estado de ánimo de su hijo.

El proceso administrativo es el primer paso para concretar el encuentro familiar, según detalló el propio exalcalde. “Tengo que enrolarme hoy día y en un par de días te dejan visitarlo, pero eso voy a averiguarlo hoy”, concluyó antes de ingresar al recinto.

Cabe recordar que Joaquín Lavín León permanece recluido desde el viernes pasado, tras la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La fiscalía le imputa un fraude al fisco que superaría los $104 millones, razón por la cual el tribunal decretó la medida cautelar más severa del sistema judicial.

PURANOTICIA