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Medidas para bajar el costo de la vida es el anuncio más esperado de la Cuenta Pública

Medidas para bajar el costo de la vida es el anuncio más esperado de la Cuenta Pública

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Le siguen recuperar barrios tomados por el narcotráfico y reformar el sistema judicial, junto con aumentar la dotación, equipamiento y respaldo a las policías.

Medidas para bajar el costo de la vida es el anuncio más esperado de la Cuenta Pública
Lunes 1 de junio de 2026 08:31
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La última encuesta Cadem arrojó que medidas para bajar el costo de la vida (59%) es considerado el anuncio económico más esperado de la Cuenta Pública, seguido de lejos por reducir el gasto público (30%).

En materia de seguridad, el 36% cree que la principal medida debiera ser endurecer penas contra el crimen organizado, 33% recuperar barrios tomados por el narcotráfico y 31% reformar el sistema judicial, junto con aumentar la dotación, equipamiento y respaldo a las policías.

En inmigración, el 41% piensa que la medida más prioritaria es eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular, 36% expulsar con mayor rapidez a los inmigrantes ilegales, 31% reforzar la coordinación entre policías, Fuerzas Armadas y servicios migratorios y 31% convertir en delito el ingreso irregular a Chile.

Por su parte, en salud, el 45% opina que la prioridad número uno es reducir las listas de espera, mientras en educación el anuncio más esperado es terminar con la tómbola del sistema de admisión escolar (48%).

Finalmente, el 57% (+2pts) declara tener mucho o bastante interés en informarse de lo que ocurra en la Cuenta Pública de este lunes.

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