Secuestro termina con un delincuente abatido y tres detenidos tras enfrentamiento con Carabineros en el centro de Santiago

Carabineros confirmó que un delito de secuestro en el enfrentamiento que culminó con un delincuente muerto durante la tarde de este domingo en Santiago.

Tres sujetos –dos extranjeros y un chileno– fueron detenidos, mientras que el individuo abatido también es extranjero y todos tienen antecedentes penales.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles San Diego con Santiago, donde cuatro antisociales se enfrentaron con motoristas de Carabineros que buscaban a los sospechosos de un secuestro. Momentos antes, las víctimas escaparon del lugar del cautiverio y pidieron ayuda.

El general Stephan Godomar, jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, informó que "dos personas piden auxilio a carabineros que estaban realizando patrullajes preventivos y sindican a determinadas personas como aquellas que los habrían mantenido retenidos a la fuerza".

Añadió que "comienzan a desarrollarse patrullajes de fiscalización y de control en los alrededores, hasta que se da con las personas que coinciden con las descripciones otorgadas por las víctimas".

"Al momento de aproximarse para realizar el control de identidad huyen y uno de estos individuos extrae un arma de fuego y se enfrenta con el personal de Carabineros y resulta fallecido", agregó.

También confirmó que "hubo intercambio de disparos, es un enfrentamiento donde el delincuente extrae un arma, apunta a Carabineros, dispara y Carabineros responde el fuego. No hay más lesionados".

"Habría sido un secuestro concretado, pero todo es materia de investigación. Hay que determinar el lugar de retención, cuánto tiempo estuvieron retenidos, quiénes eran sus captores y las razones detrás de este secuestro", explicó.

Por su parte, el fiscal ECOH Eduardo Pontigo confirmó que los detenidos son un venezolano, un dominicano y un chileno. Se investiga si están relacionados con otros hechos similares.

Finalmente, informó que las víctimas, también extranjeras, estuvieron maniatadas y que pudieron desatarse para solicitar ayuda. Estuvieron a los menos 24 horas en retención. Además, se recuperaron tres armas con sus números de serie borrados. El caso será investigado por la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros.

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