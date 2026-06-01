Admisión 2027: arranca la inscripción para la PAES Regular y autoridades advierten que no habrá plazo extraordinario

A partir de las 09:00 horas de este lunes se abrirá el proceso de inscripción para la PAES Regular 2026, correspondiente a la Admisión 2027. La prueba se aplicará los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre.

El plazo para registrarse se extenderá hasta las 13:00 horas del miércoles 22 de julio. Sin embargo, las autoridades advirtieron que, por decisión del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario —instancia que gobierna el Sistema de Acceso y que está integrada por siete rectoras y rectores, además de ser encabezada por la subsecretaria de Educación Superior—, este año no existirá un período extraordinario de inscripción.

Por ello, el llamado de las autoridades es a realizar el trámite con anticipación y evitar esperar hasta los últimos días.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, destacó la relevancia del proceso y señaló que “la rendición de la PAES es un proceso profundamente republicano con el que llegamos a cada rincón de Chile”.

Y agregó que “es el momento del año en que toda la institucionalidad del Estado se pone al servicio de los estudiantes, garantizando que puedan rendir esta prueba con absoluta tranquilidad y en orden, brindándoles las condiciones necesarias para que puedan demostrar todos sus talentos”.

“En pos de que todo funcione de la mejor manera, nuestro llamado ahora es a que ingresen a las plataformas y se inscriban con tiempo, dado que este año no habrá un plazo extraordinario”, aseguró la subsecretaria.

En la misma línea, la directora del Demre de la Universidad de Chile, Leonor Varas, insistió en el llamado “a inscribirse con tiempo y tranquilidad. Además, los invito a informarse y revisar en nuestra web la ‘Nómina Preliminar de Carreras’ que es mucho más abundante y diversa de lo que se imaginan”.

“De este modo, tendrán tiempo para averiguar de qué tratan esas carreras y en qué se desempeñan sus egresados”, señaló Varas.

Asimismo, la directora del Demre instó a los postulantes a considerar la prueba de Competencia Matemática 2.

“La directora del Demre llamó a los alumnos a inscribirse en ‘la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), no le tengan miedo. Si bien los puntajes son más bajos, estos afectan por igual a todas y todos y, por lo tanto, no perjudican sus opciones. En cambio, al no inscribirla, se están cerrando puertas, limitando sus oportunidades, pues son muchas las carreras que la exigen y no la podrán agregar después de cerrado el periodo de inscripción’”.

QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE

A diferencia de la PAES de Invierno, que tiene requisitos más acotados, la aplicación Regular está dirigida tanto a quienes egresaron de Enseñanza Media en 2025 o años anteriores como a estudiantes que actualmente cursan 4° Medio.

Para completar el proceso, las y los interesados deberán ingresar a los sitios acceso.mineduc.cl o demre.cl, llenar el formulario correspondiente y descargar su Tarjeta de Identificación.

Los estudiantes de 4° Medio deberán inscribir obligatoriamente las pruebas de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), las que aparecerán preseleccionadas en el portal.

Además, deberán escoger al menos una prueba electiva: Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. También podrán inscribir la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) si la carrera a la que aspiran la exige como requisito.

En el caso de quienes ya egresaron de Enseñanza Media, podrán seleccionar entre una y cinco pruebas.

Por otra parte, los estudiantes que rindan la PAES de Invierno a mediados de junio conocerán sus resultados el viernes 17 de julio, es decir, cinco días antes del cierre del período de inscripción de la PAES Regular. De esta manera, contarán con información adicional para decidir si desean volver a rendir alguna prueba con el objetivo de mejorar sus puntajes.

BECAS PAES Y VALORES DE INSCRIPCIÓN

Los estudiantes que durante este año cursen 4° Medio en establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o particulares subvencionados podrán acceder a la Beca PAES, beneficio que permite realizar la inscripción sin costo.

La gratuidad también estará disponible para alumnos de colegios particulares pagados que acrediten una situación de vulnerabilidad ante la Subsecretaría de Educación Superior.

En tanto, quienes hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o en años anteriores deberán cancelar el arancel correspondiente, cuyo valor dependerá del número de pruebas inscritas:

1 prueba: $17.500.

2 pruebas: $32.000.

3 pruebas o más: $46.500.

Al igual que en procesos anteriores, quienes inscriban la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) podrán registrar sin costo adicional la prueba de Competencia Matemática 2 (M2), y viceversa. Para acceder a este beneficio será necesario seleccionar ambas evaluaciones durante la inscripción, ya que no se incorporarán automáticamente al sistema.

PURANOTICIA