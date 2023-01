"Venganza política": Molestia en Chile Vamos por rechazo en bloque de diputados republicanos a acusación contra exministra Ríos

Luego de la votación que rechazó la acusación constitucional (AC) de la exministra Marcela Ríos, la bancada de diputados de Chile Vamos se refirió en duros términos tanto a la sesión, argumentos, como a la postura del Partido Republicano, que no apoyó la AC, sino que responsabilizó de los indultos al presidente Boric.

"No vamos a dejar de ejercer las facultades fiscalizadoras que tenemos, a pesar de que como ahora, no hayan salido adelante, porque nosotros lo dijimos, la consecuencia de haber dejado en libertad delincuentes peligrosos, como el señor Luis Castillo, pueden tener repercusiones muy dolorosas para nuestra sociedad", indicó en primer lugar el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

"Hoy lamentablemente no tuvimos la mayoría política en la Cámara y se sopesaron las complicidades políticas para que esto no avanzara, pero nos vamos con la frente en alto, que hicimos un acto de justicia por un país que está cansado de la violencia, de la delincuencia, y de los actos de impunidad que este Gobierno avala y sigue avalando", acotó el parlamentario RN.

"Estas son acusaciones que finalmente el peso jurídico termina quedando de lado, dando paso a lo político. Dependiendo de qué sector político pertenezcas, terminas aprobando o rechazando, y eso es muy injusto para la ciudadanía. Y lo que se termina postergando son los intereses de las personas, que aseguro, no están con un gobierno de indultos a delincuentes peligrosos condenados", declaró Longton.

Por último refiriéndose al Partido Republicano, indicó que son ellos quienes deberán darle explicaciones a la gente.

"¿Por qué estuvieron con aquellos que dieron indultos?, y liberaron delincuentes peligrosos a la ciudadanía, por qué estuvieron con el Gobierno, por qué estuvieron con una exministra que tenía la obligación de confeccionar y entregar todos los antecedentes, esa explicación la tendrán que dar Republicanos, no a nosotros, a las víctimas de la Macrozona Sur, a las víctimas de los delitos graves que cometieron estos indultados, y a las familias chilenas que están desesperadas por el nivel de violencia que vive nuestra sociedad", concluyó el principal impulsor de la AC.

A su vez, la diputada de la UDI, Flor Weisse, también apuntó a los parlamentarios del Partido Republicano y su responsabilidad en la votación, que perdió fuerza cuando dieron su apoyo a la exministra Ríos.

"Lamentablemente Republicanos se dio una voltereta, porque son los que estuvieron anunciando otras acusaciones incluso mas débiles desde lo jurídico, y hoy día han votado para defender a la ministra de los indultos, y le han dado una bofetada a las víctimas que esperan que nosotros los representemos y defendamos acá", apuntó en primer lugar la parlamentaria.

"Yo sobre todo como representante de la Macrozona Sur y del distrito 21, donde también el capítulo de los beneficios carcelarios nos hace un sentido muy potente, hoy día han quedado en la más absoluta impunidad, y el Partido Republicano ha dado el favor a beneficios que se han concedido a los asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay, entre otros", continuó Weisse.

Por último, Weisse apuntó a su labor fiscalizadora y en lo oportuno del tiempo en que se presentó la AC a su juicio, ya que es la "principal preocupación" de los ciudadanos de Chile.

"Creemos que es oportuno en el momento, no menor de relevancia, a por qué se presentaron, y sobre todo el momento donde el 80% de los ciudadanos de Chile están pensando y diciendo que la seguridad es el principal agobio que tenemos, liberar a los delincuentes es gravísimo y no se condice con la responsabilidad que tiene el Presidente de la República, la ministra, y quienes dicen defender a las víctimas, como el Partido Republicano, que no ha estado en esta votación", concluyó la diputada.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis planteó que esta acción del Partido Republicano se trata de una "venganza política", ya que parte de su sector rechazó la AC en contra del ministro Jackson.

Por su parte, el diputado UDI Juan Antonio Coloma señaló que los republicanos respaldaron a "la ministra de los indultos" y que "tendrán que responder" por su decisión.

10 fueron los votos de los diputados republicanos contra la acusación constitucional:

- Chiara Barchiesi

- Luis Sánchez

- Agustín Romero

- José Meza

- Cristián Araya

- Juan Irarrázaval

- Benjamín Moreno

- Stephan Schubert

- Mauricio Ojeda

- Johannes Kaiser

Los parlamentario Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea no votaron en esta ocasión.

