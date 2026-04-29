Venezolanos detenidos por el secuestro de empresario en San Miguel tienen vínculos con el Tren de Aragua

El jefe de la Fiscalía ECOH, Héctor Barros, confirmó que los extranjeros detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años, son venezolanos que tienen vínculos con el Tren de Aragua.

El persecutor añadió que hasta el momento hay cuatro detenidos, tres extranjeros y un chileno, y que dos de ellos fueron detenidos en Iquique y los otros dos en Santiago. Los cuatro pasarán a control de detención y eventual formalización durante la tarde de este miércoles.

Desde la Policía de Investigaciones, el jefe de la BIPE Antisecuestros, Hassel Barrientos, precisó que las diligencias continúan activas. Al respecto, el oficial advirtió que “esta investigación está en desarrollo, seguimos trabajando para identificar a cada una de las personas que participan en este hecho y posteriormente lograr su detención en Chile o en el país donde se desplacen”.

En la misma línea, el uniformado valoró el rol del círculo íntimo de la víctima durante el proceso, subrayando que “es importante destacar la fortaleza y el compromiso también de la familia, que estuvo permanentemente en contacto con la finalidad de conseguir los resultados que estamos dando cuenta hoy”.

El hallazgo del afectado se produjo durante la madrugada de este miércoles, cuando efectivos de Carabineros acudieron al cruce de Santa Teresa con Quilapilún, un área situada entre las comunas de Tiltil y Colina. La concurrencia policial se originó por la alerta de vecinos sobre un automóvil incendiándose, el cual habría sido dejado en el lugar por los captores. Tras ser rescatado, el hombre fue derivado a un recinto asistencial para reencontrarse con sus familiares.

Luego de la evaluación médica, el empresario quedó a disposición de la BIPE Antisecuestro de la PDI, siendo trasladado hasta los cuarteles de la unidad en la comuna de Ñuñoa para ampliar sus declaraciones. Se comunicó que se encuentra en buenas condiciones, favorecido por el hecho de que los propios secuestradores le administraron insulina, medicamento vital dada su condición de insulinodependiente.

Respecto a las exigencias económicas, trascendidos apuntan a que la banda solicitaba inicialmente un rescate de $700 millones por la liberación del empresario, quien además es dueño de siete caballos de carreras. No obstante, finalmente se habrían pagado 50 millones de pesos. Fue justamente esta unidad especializada de la policía civil la encargada de intentar llegar a un acuerdo frente al millonario monto exigido por los delincuentes.

El origen de este caso se remonta al martes 22 de abril, momento en que el ferretero sufrió una encerrona mientras se trasladaba en su camioneta. El ilícito ocurrió en la intersección de las calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector El Llano de la comuna de San Miguel. Allí, fue interceptado por tres vehículos, siendo obligado a subir a uno de estos para luego ser llevado con rumbo desconocido.

Ese mismo día, la camioneta de la víctima fue abandonada junto a su teléfono celular y documentos en la esquina de Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz. Este punto se ubica a corta distancia del domicilio del empresario y a solo dos cuadras del hecho inicial, un operativo delictual en el que participaron vehículos de color gris, negro y rojo.

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