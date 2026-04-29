Cae banda de secuestradores tras liberación de empresario de 84 años en San Miguel

Durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Colina, se concretó la liberación de Jorge Adolfo Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años que se encontraba secuestrado. Tras este desenlace, el director general de la PDI y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ratificaron la captura de cuatro individuos vinculados al ilícito, correspondientes a un ciudadano chileno y tres de origen extranjero.

En el marco de una actividad desarrollada en la Fiscalía Nacional, la secretaria de Estado precisó que el Ejecutivo solicitará que se aplique el máximo rigor de la ley en contra de los detenidos. Junto con manifestar su expectativa de erradicar del país a las bandas de secuestradores, Steinert adelantó que el combate al crimen organizado seguirá en las cárceles.

Para lograr avances en este caso, la institución policial chilena contó con la ayuda de la policía de Colombia, según aseveró el director Cerna. La máxima autoridad de la policía civil evitó adelantar las nacionalidades específicas de los tres foráneos arrestados, argumentando que las pesquisas por el secuestro continúan en curso con el fin de capturar al resto de la banda.

El hallazgo del afectado se produjo en un sitio eriazo gracias a la intervención de carabineros de Colina. Los uniformados acudieron al lugar luego de recibir el llamado de vecinos por un vehículo en llamas, al parecer abandonado por los secuestradores. Posteriormente, la víctima fue llevada a un recinto asistencial donde se reunió con sus familiares.

Pese a la gravedad del hecho, de momento se informó que el hombre se encuentra en buenas condiciones, favorecido por el hecho de que los propios secuestradores le administraron insulina en su condición de insulinodependiente. Tras su evaluación, fue entregado a la BIPE Antisecuestro de la PDI y trasladado a sus cuarteles en la comuna de Ñuñoa, donde se le tomarán más declaraciones.

Respecto a las exigencias económicas, de acuerdo a trascendidos, la banda exigía un rescate de $700 millones, pero finalmente se habrían pagado 50 millones de pesos. Precisamente esta unidad especializada de la policía civil intentaba llegar a un acuerdo con los secuestradores, quienes exigían un millonario rescate por el empresario dueño de siete caballos de carreras y, según versiones, prestamista informal.

El origen de este ilícito se remonta al pasado martes 22 de abril, instante en que el empresario sufrió una encerrona mientras se trasladaba en su camioneta por calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector El Llano. En ese punto, tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos, llevándoselo con rumbo desconocido.

En los hechos participaron vehículos de color rojo, negro y gris. En tanto, el vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular en Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, a dos cuadras del hecho inicial y a corta distancia del domicilio del empresario.

PURANOTICIA