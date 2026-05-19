Corte de agua de 36 horas afectará a ocho comunas de la región Metropolitana este fin de semana

Ocho comunas del sur de la región Metropolitana se verán afectadas por la interrupción programada del suministro de agua entre este viernes y el domingo.

La contingencia afectará a un total de 143.048 clientes de las comunas de La Cisterna (100% de la comuna), El Bosque (80%), San Ramón (44%), La Granja (40%), La Pintana (23%), La Florida (9%), San Bernardo (9%) y San Miguel (5%).

El motivo del corte es la ejecución de la obra estructural denominada “Paralelo Tramo Trinidad”, y autoridades del sector público junto a la empresa Aguas Andinas anunciaron un robusto plan de contingencia intersectorial para enfrentar este corte.

La suspensión se extenderá por un lapso de 36 horas, desde las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo hasta las 08:00 horas del domingo 24.

Estos trabajos de alta complejidad técnica corresponden a la renovación del acueducto paralelo y al reforzamiento en la red de distribución de más de trece kilómetros, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

El perímetro del corte incluye un catastro riguroso de trece clientes críticos y de 281 clientes sensibles dentro de la red.

Para resolver cualquier duda o requerimiento de la comunidad, los canales de atención y el Contact Center de la empresa se mantendrán operativos de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) liderará una estricta fiscalización del plan de contingencia de Aguas Andinas, supervisando tanto el desarrollo de las faenas en terreno como el cumplimiento de los tiempos de reposición comprometidos.

"Nuestra labor es garantizar que la empresa cumpla estrictamente con los plazos de obra y los planes de mitigación. Estaremos en terreno fiscalizando que los 143 mil clientes afectados reciban el apoyo comprometido", afirmó el superintendente, Jorge Rivas.

"A NADIE LE GUSTA"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que "a nadie le gusta un corte de agua, pero siempre es mejor si lo programan a que sea inesperado. Además, el proceso de renovación de infraestructura crítica para Santiago supone este tipo de trabajos, que buscan prevenir futuros riesgos para la ciudadanía y la ciudad, haciéndola más segura y resiliente. Llamamos a los vecinos y vecinas a informarse sobre los sectores afectados y a acumular agua de manera preventiva".

En tanto, el director regional del Senapred, Miguel Muñoz, valoró el trabajo de planificación logística coordinado de forma anticipada.

"Tenemos un plan de contingencia robusto. La logística para el abastecimiento alternativo está coordinada con los municipios para asegurar que el agua llegue a quienes no pueden acopiar", señaló.

Por su parte, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, detalló que "la prioridad absoluta será la vigilancia en terreno para garantizar la continuidad operativa de hospitales, centros de diálisis y Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor (Eleam)".

En materia comercial y laboral, explicó que junto a la Inspección del Trabajo fiscalizarán que los lugares de trabajo afectados que no posean métodos de emergencia suspendan sus funciones, ya que por norma deben asegurar al menos treinta litros diarios por trabajador.

Y los locales de alimentos sólo podrán operar si demuestran contar con agua potable en cantidad y calidad adecuadas.

Para garantizar la seguridad del suministro alternativo, la autoridad sanitaria medirá constantemente que el cloro libre residual oscile entre 1,5 y 2,0 mg/l y que no existan focos de insalubridad.

Pía Venegas recomendó a la ciudadanía "realizar un acopio seguro, usando recipientes limpios con tapas herméticas, descartando envases de procedencia desconocida o de productos químicos, y extremando la higiene al momento de trasvasijar el agua para evitar contaminaciones".

Y el director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, señaló que se dispondrá de todos los recursos técnicos y humanos para asegurar el desarrollo oportuno de las faenas dentro de los plazos establecidos, recordando que esta infraestructura es clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

"Quisiera poner foco en la importancia de la obra que está haciendo Aguas Andinas hoy. Somos una empresa que está modernizando de forma permanente su red y su infraestructura de agua potable, para garantizar un servicio seguro, continuo y de calidad a más de siete millones y medio de habitantes de la Región Metropolitana. Así vamos a contar entonces con un acueducto más robusto para seguir garantizando esa continuidad de servicio", declaró el ejecutivo.

PURANOTICIA