DC decide de manera unánime votar en contra de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional en las dos cámaras

La Democracia Cristiana decidió rechazar la idea de legislar en ambas cámaras el plan de Reconstrucción Nacional luego de una reunión sostenida en el Congreso tanto como por senadores como diputados de la falange, los que acusaron no haber sido escuchados por el Ejecutivo.

El diputado jefe de la bancada de la DC, Jorge Díaz, explicó que el Gobierno no escuchó las propuestas del partido sobre reducir los años de invariabilidad y sobre la rebaja del impuesto. En ese sentido, el parlamentario enfatizó que “la decisión fue unánime”.

El presidente de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, en tanto, explicó que “nos cansamos de dialogar. Conversamos, llegamos a La Moneda, entregamos una propuesta, estuvimos en reiteradas ocasiones junto con el ministro de Hacienda, el ministro (Claudio) Alvarado, ministro Segpres, y la verdad es que esta decisión que ha tomado el partido Demócrata Cristiano junto con su bancada de diputados y diputadas, como también con nuestros senadores, es unánime”.

El parlamentario acusó que el Gobierno habría “pasado la aplanadora” y que “ha tenido poca capacidad de recibir y aplicar ideas y propuestas que hemos entregado como bancada”.

La diputada Priscilla Carrasco, también criticó el proyecto y enfatizó que es “una reforma desequilibrada”.

“Mira las propuestas que hay en la reforma, no hay nada nada para la clase media y para los vulnerables. El Gobierno ha ofrecido migajas, este tema de los bonos, de las bonificaciones, pero nosotros queremos propuestas serias de cara a la ciudadanía”, comentó.

El diputado Patricio Pinilla, en tanto, acusó al ejecutivo de “faltarle el respeto a la institucionalidad de la Cámara”, ya que contó que desde La Moneda les habría dicho que las propuestas del partido se verían “en una mesa aparte o más adelante en el Senado”.

Cabe señalar que la Democracia Cristiana cuenta con ocho diputados en su bancada. En la Cámara Alta, en tanto, es representada por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla e Iván Flores.

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