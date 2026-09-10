Venezolano muere baleado tras recibir al menos tres disparos en Estación Central

La Fiscalía ECOH Metropolitana y el OS9 de Carabineros investigan el homicidio de un ciudadano venezolano, baleado a eso de la medianoche de este jueves en Estación Central.

El crimen ocurrió alrededor de las 00:20 horas en el sector de calle Obispo Javier Vásquez con Nicasio Retamales, donde la víctima fue atacada a disparos por un desconocido.

La víctima recibió al menos tres impactos de proyectil, por lo que vecinos del lugar lo trasladaron a la asistencia pública, donde ingresó fallecido.

Según se informó, el individuo no registraba antecedentes penales, pero por las características del hecho se presume que se trataría de un ajuste de cuentas.

En el sitio del suceso se encontró numerosa evidencia balística, por lo que se estima que se efectuaron por lo menos 10 disparos.

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