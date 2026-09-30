Deportan de Chile a 40 extranjeros con antecedentes penales hacia Colombia y Perú: durante 2026 se han realizado 1.764 expulsiones

Este miércoles se concretó un nuevo vuelo chárter de migrantes con destino a Colombia y Perú.

Fueron embarcadas 32 personas de nacionalidad colombiana y ocho ciudadanos peruanos.

Respecto del grupo que dejó el país durante esta jornada, las autoridades informaron que 28 extranjeros registran algún delito. Entre ellos destaca el ciudadano colombiano John Freddy Vivas Lucumi, quien presenta cinco causas por amenazas, incluida una por lesiones graves, en tribunales de la región de Ñuble.

También se concretó la salida de la ciudadana peruana Brillith Risco Tejad, quien registra antecedentes por robo con violencia y mantenía un encargo vigente por el delito de lesiones graves en Perú.

El grupo también registra antecedentes por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, violencia intrafamiliar, porte de arma de fuego, robo con violencia, robo por sorpresa y robo con intimidación, además de delitos relacionados con tráfico de drogas. Del total de 40 personas expulsadas en este vuelo, 18 corresponden a expulsiones administrativas y 22 a expulsiones judiciales.

Según datos de las autoridades, durante 2026, se han realizado 1.764 expulsiones y más de 10 mil extranjeros han dejado el territorio de forma voluntaria.

El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, indicó que se trata del "noveno vuelo del Gobierno del Presidente Kast, completando una cantidad de 1.764 expulsados que se complementan y suman a los más de 10 mil salidas voluntarias que hoy día tenemos, y donde más del 70% de ellos son personas de nacionalidad venezolana".

En esta línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que en el vuelo iban a bordo 40 extranjeros. Además, indicó que la cifra de expulsiones de este año supera en un 64,9% el total alcanzado durante 2022, en un 86,5% al de 2023, en un 60% al de 2024, y en un 39% a las ejecutadas en 2025.

"Esto significa que, en promedio, nuestro Gobierno, en coordinación con la Policía de Investigaciones y con el Servicio de Migraciones, en promedio, ha expulsado 200 extranjeros mensuales y más de seis expulsiones diarias, lo que nos parece que es una cifra relevante de la forma en que se ha ido llevando adelante el Plan de Reordenamiento Migratorio", resaltó.

(Imagen: @gobiernodechile)

PURANOTICIA