Ministro Quiroz ingresa proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso: gasto total se expande en 1,5%

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 al Congres.

El secretario de Estado, junto al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, hicieron entrega del documento a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón.

El próximo lunes se dará inicio a la tramitación legislativa de esta iniciativa en la Cámara Baja. Además, durante la noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast presentará, en cadena nacional, algunos detalles sobre el proyecto.

Quiroz señaló que "es una expansión moderada del gasto, es un presupuesto responsable, que tiene mucho énfasis en reactivación, empleo, obras públicas y vivienda. También considera las cosas que ha pedido la ciudadanía, como seguridad, y resguarda íntegramente los beneficios sociales que están consagrados en las leyes".

El secretario de Estado afirmó que "el gasto total se expande 1,5% y básicamente eso implica más bien crecimientos moderados y, desde luego, los más importantes están todos subiendo".

“Es perfectamente coherente con nuestra propuesta de consolidación fiscal que ocurre a largo plazo. Nuestro decreto fiscal va a permitir lograr las metas que nos hemos planteado y por lo tanto, es un presupuesto que es coherente con ello. Estamos en una condición hoy día de tener las cuentas fiscales mucho más en orden, más bajo control, y eso nos da una cierta holgura para poder tener esta expansión", indicó.

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