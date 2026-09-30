Presidente Kast presenta ejes del Presupuesto 2027 con foco en empleo, seguridad, salud y protección de beneficios sociales

Durante la noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó una cadena nacional por el ingreso al Congreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

Desde el palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, el Mandatario confirmó que aumentará en 1,5% con cuatro prioridades y énfasis en la creación de empleo. También enfatizó que los beneficios sociales no se tocan, aunque se fiscalizarán los gastos.

En su mensaje a la nación, el secretario de Estado dijo que "el Presupuesto 2027 crece un 1,5% respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal. Cada peso bien cuidado es una oportunidad para Chile. Cada peso bien invertido puede cambiar muchas vidas".

"Se esperaba que el gasto creciera entre 0% y 1%. Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo. El problema nunca fue invertir. El problema fue gastar sin saber cómo pagarlo".

"Este esfuerzo está financiado y cumple la meta de déficit. Cada peso, donde más se necesita. Hoy de cada 1.000 pesos que gasta el Estado, más de 600 van a pensiones, salud y educación. Esa es la parte que este Presupuesto protege".

"Al decidir la distribución del resto, pusimos primero lo más urgente. Además, pusimos una mirada de futuro, porque la responsabilidad fiscal debe estar presente hoy, y también mañana. Para este Presupuesto, cada ministerio tuvo que proyectar su gasto no solamente para el próximo año, sino para los próximos cinco años", explicó.

CRECER Y CREAR TRABAJO

Kast detalló que "la primera prioridad es volver a crecer, crear trabajo y reconstruir. Hoy hay 980 mil personas buscando trabajo sin encontrarlo. Llevamos más de tres años y medio con la desocupación sobre el 8%. Muchas son mujeres, muchos son jóvenes que todavía esperan su primer contrato. Para este 2027 destinamos 9,5 billones de pesos a crecimiento, trabajo y reconstrucción: 8,1% más que este año".

"Esta noche quiero anunciarles que impulsaremos una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones de Chile, pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo. Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona. No vamos a esperar a mitad de año: vamos a adelantar su inicio a enero, con seguimiento obra por obra", recalcó.

"La segunda prioridad es la seguridad. En agosto les presenté nuestra agenda contra el crimen organizado. Una agenda sin recursos es solo un discurso. Este Presupuesto la financia. Destinamos 7 billones de pesos a seguridad, un 9,1% más que este año, reasignando recursos hacia quienes están en la calle, en las fronteras y resguardando las cárceles", añadió.

"La tercera urgencia son nuestros niños. Llegar antes y proteger mejor. En total, 2,5 billones de pesos, un 4,1% más que este año. Llegar antes 5 es acompañar a las familias antes de que una dificultad se convierta en una crisis", expresó.

BENEFICIOS SOCIALES

Luego, anunció que "la cuarta prioridad es proteger los beneficios sociales. Durante meses se dijo que poner orden en las cuentas significaría quitarles beneficios a las familias. Este Presupuesto demuestra lo contrario".

"La Pensión Garantizada Universal tendrá 7 billones de pesos para más de 2,2 millones de personas mayores. Son hombres y mujeres que levantaron este país con su trabajo, que criaron a sus hijos y que hoy merecen algo muy simple: saber que a fin de mes su pensión va a estar ahí. Sin letra chica".

"Por otra parte, la educación es una de las mayores inversiones de este Presupuesto: 17,3 billones de pesos, el segundo presupuesto más grande en el Estado y solo superado por Salud. Con estos recursos aseguramos, cada mes, la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, reforzamos el apoyo a los 2,2 millones de niños y jóvenes que más lo necesitan, y mantenemos la alimentación escolar para 1,8 millones de niños", agregó.

"Ninguno de los beneficios que la ley garantiza se toca. Lo que sí va a cambiar, y comenzó a cambiar desde el día en que asumimos, es que el Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde. No cambian los requisitos. No cambian los montos. Cambia el cuidado de los recursos de todos los chilenos", advirtió.

"Y donde más se tiene que notar ese cuidado es en la salud. Su presupuesto crece un 4,7%. No se trata solo de poner más recursos, sino de que esos recursos se conviertan en atención a tiempo".

"Crece el financiamiento para acortar las esperas: comprar atenciones a clínicas, invertir en hospitales de mayor complejidad, así como los consultorios, los Cesfam y las postas también reciben más, con un mayor aporte por cada persona inscrita".

Hacia el final de su discurso, el Mandatario señaló que "cuando el país lo necesita, el Congreso es capaz de llegar a acuerdos. Los parlamentarios tienen sesenta días para discutir este Presupuesto. Les pido que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera. Las urgencias de los chilenos, la urgencia de volver a vivir mejor, no tienen color político".

PURANOTICIA