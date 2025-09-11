Venezolano es detenido por el homicidio de empresario en Quinta Normal ocurrido en marzo de este año

Un ciudadano venezolano de entre 20 y 30 años se encuentra detenido y a la espera de su formalización, la tarde de este jueves, por su participación en el homicidio de un empresario, cometido al parecer por encargo el 26 de marzo pasado.

El sujeto fue detenido el miércoles por el 0S9 de Carabineros en la comuna de La Cisterna. El jefe de la Fiscalía ECOH, Héctor Barros, informó que el sujeto tiene situación migratoria irregular y que en la audiencia se entregarán mayores detalles.

Jaime Solanes Mestre, empresario de 72 años y dueño de “Plásticos Solanes”, fue asesinado a disparos el 26 de marzo mientras esperaba ingresar a su fábrica, ubicada en Quinta Normal.

Solanes, residente de Las Condes, tenía como rutina llegar al trabajo cerca de las 11:00 horas. Según un cercano, Paul Dulovits, era una persona ejemplar, querida por su familia y trabajadores. Además, era amante de la pesca deportiva y compartía sus logros en redes sociales.

El ataque, que podría tratarse de un crimen por encargo, ocurrió mientras Solanes estaba fuera del portón de su empresa. Testigos mencionaron haber visto a una persona vestida de negro simulando recoger latas en el lugar.

PURANOTICIA