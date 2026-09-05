Velorio de Camilo Escalona se traslada este sábado al ex Congreso Nacional

Militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Socialista comenzaron a despedirse este sábado de Camilo Escalona, quien encabezó por décadas la conducción de la colectividad y llegó a presidir el Senado, tras fallecer la noche del viernes a los 71 años a causa de un cáncer de próstata.

Desde la noche del viernes, la sede central del PS -ubicada en calle París 873, en pleno centro capitalino- permanece abierta para recibir las condolencias de quienes quisieron acompañar el primer tramo del velatorio.

El itinerario contempla, para las 12:30 horas de este sábado, el traslado del féretro hacia el edificio del ex Congreso Nacional, donde se instalará una segunda capilla ardiente.

El recorrido del cortejo fúnebre cruzará el centro de Santiago por las calles París, Santa Rosa y Alameda, para luego virar hacia Morandé, Compañía, Bandera y Catedral hasta llegar a destino.

El cierre de las honras fúnebres será este domingo 6 de septiembre, cuando se realice el funeral en el Cementerio General, ceremonia a la que se anticipa la presencia de autoridades de gobierno, representantes de distintos partidos y militantes de las diversas generaciones que marcaron la historia del socialismo chileno durante el último medio siglo.

Durante su hospitalización en la Clínica Indisa, Escalona recibió el respaldo de figuras políticas transversales, incluyendo la visita de exmandatarios y autoridades de gobierno, en un gesto que da cuenta del reconocimiento que su trayectoria generó más allá de las fronteras de su propio sector.

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