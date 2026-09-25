Ministro Quiroz adelanta lineamientos del Presupuesto 2027 y asegura que será de "expansión mesurada"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el Gobierno avanza en la elaboración del Presupuesto 2027 y anticipó que el proyecto contemplará un aumento mesurado del gasto, con énfasis en áreas como salud, obras públicas, seguridad y defensa, en medio del compromiso de mantener la consolidación fiscal.

“Vamos muy bien, hemos estado recibiendo obviamente toda la información que se requiere de los ministerios, se están haciendo conversaciones, se está procesando la información y esperamos tener en tiempo y forma el presupuesto cuando venga”, aseguró.

Consultado por la meta de consolidación fiscal, señaló que “nosotros tenemos una obligación fiscal que está en el decreto fiscal que traza la consolidación fiscal. Eso plantea ciertos números, ciertos parámetros, que dentro de ellos existe cierta latitud, obviamente esto no está escrito en piedra, pero siempre buscando nuestra consolidación fiscal”.

Sobre las críticas a eventuales reducciones de recursos en distintas áreas, Quiroz aseguró que “el presupuesto es un presupuesto de aumento de gastos respecto del año anterior. No es un presupuesto de reducción de gastos. Malamente podemos hablar de recortes en un sentido agregado, pero sí poniendo énfasis”.

El secretario de Estado adelantó que entre las áreas que podrían tener prioridad están salud, obras públicas, seguridad y defensa.

“Es un presupuesto razonable. Es un presupuesto de expansión de gastos, pero una expansión mesurada. No es un presupuesto de recortes. Es un presupuesto de expansión mesurada de gastos”, añadió.

El ministro, asimismo, precisó que la medición de la meta se realizará sobre la ejecución de los recursos proyectada para este año, y no tomando como referencia el monto contemplado originalmente en el Presupuesto 2026.

PRECIOS DEL DIÉSEL

Al titular de la cartera de Hacienda se le requirió, además, por el alza del precio del petróleo y como afectará a nuestro país.

“Hemos venido ajustando con más pausa los precios internos hasta que vayamos convergiendo, porque este es un precio que ha seguido subiendo. Y, en este escenario, ese andar pausado lo vamos a mantener", afirmó Quiroz.

Además, contó que esperan "que Estados Unidos no tome las medidas que ha anunciado, nos parece que cuando saquen bien las cuentas, no van a dar como para hacer eso. Son temas técnicos".

"Y esperamos que no ocurra. Pero, por mientras, sí tenemos que ir adaptándonos a estos precios más altos de energía que, por lo demás, ayudan a que las distintas actividades productivas vayan buscando alternativas al diésel", aseguró.

Finalmente, sostuvo que “la dependencia del diésel en un contexto geopolítico como el que estamos no es una buena idea para Chile y vamos a tener que ir caminando en esa dirección”.

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