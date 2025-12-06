Velásquez exige con urgencia proyecto que levanta secreto bancario a autoridades

El senador instó al Gobierno a otorgar suma urgencia al proyecto de ley que propone que todas las autoridades electas y designadas autoricen el levantamiento voluntario de su secreto bancario inmediatamente después de asumir el cargo. La iniciativa, presentada hace más de dos años, busca reforzar la probidad y la transparencia en el ejercicio de funciones públicas.

El parlamentario argumentó que el reciente flujo de audios, correos y mensajes que involucran a parlamentarios, actores del mundo político y del sistema de justicia refuerza la necesidad de contar con esta herramienta. “Es importante poder tener cuanto antes esta herramienta, que avanzó en la Comisión de Economía y hoy se encuentra en la Comisión de Seguridad”, señaló Velásquez.

El proyecto pretende que diputados, senadores, integrantes del Gobierno y miembros de las Fuerzas Armadas autoricen desde el día uno la revisión de sus movimientos financieros por parte de organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y otras entidades pertinentes. Según Velásquez, esto permitiría fortalecer los mecanismos de control y prevenir irregularidades.

El legislador también hizo un llamado directo al presidente de la Comisión de Seguridad, el senador José Miguel Durana (UDI), para que ponga el proyecto en tabla y facilite su pronta tramitación. “Si no somos capaces de legislar para que incomode, para que duela esa legislación, definitivamente este levantamiento del secreto bancario con un juicio de por medio como está hoy no tiene ningún sentido, porque las platas se siguen moviendo”, concluyó.

PURANOTICIA