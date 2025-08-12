Vehículo se incendió tras aparente colisión con camión en la ruta 68 hacia Valparaíso 

Un aparente accidente de tránsito terminó con un vehículo incendiado en la ruta 68, en dirección hacia la región de Valparaíso.

El siniestro se registró a eso de las 5:00 de la madrugada en la comuna de Pudahuel, en las cercanías del servicentro Copec.

Las primeras informaciones dan cuenta que el automóvil incendiado habría sido colisionado segundos antes por un camión.

El hecho dejó con lesiones de diversa consideración al conductor del vehículo menor.

Transporte Informa reportó restricción de berma y pista derecha en el kilómetro 9 de la carretera, en dirección hacia la costa, quedando sólo la pista izquierda habilitada.

Cabe hacer presente que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Pudahuel logró controlar el fuego desde el automóvil siniestrado.

PURANOTICIA