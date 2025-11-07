Vecinos de Tiltil encendieron barricadas en la ruta 5 Norte en protesta por conversión de Punta Peuco en una cárcel común

Una gigantesca congestión vehicular se registró este viernes en la ruta 5 Norte, debido a manifestaciones.

A la altura de Punta Peuco y La Cumbre, en la comuna de Tiltil, diversas personas bloquearon el tránsito en rechazo a la reconversión de la cárcel de Punta Peuco a un centro de penitenciario común.

Los cortes se produjeron en el kilómetro 66, en dirección hacia el sur, y en el kilómetro 44, con dirección hacia el norte.

Los manifestantes encendieron neumáticos entre otros elementos, por lo que Carabineros llegó hasta el lugar.

Cabe señalar que el alcalde de la comuna, César Mena, expresó su rechazo a lo anunciado por el Presidente Boric.

“El gobierno nos está complicando la vida, en seguridad, en bienestar. Tenemos la Municipalidad a disposición para defender a los vecinos de nuestra comuna. Nosotros no vamos a permitir que se nos transforme en una cárcel común Punta Peuco”, declaró a radio Biobío.

“Tenemos que complicarle la vida al Gobierno”, sostuvo, agregando que “vamos a ir a La Moneda y si tenemos que ir a la casa del Presidente, vamos a ir a la casa del Presidente”.

VIDEO

(Video: @fdo2000 / Imagen: @edobesoain)

