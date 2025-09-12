Vecino de Maipú murió en un incendio que destruyó seis viviendas: tenía movilidad reducida debido a una operación reciente

Un hombre de 58 años, con movilidad reducida producto de una operación, murió en un incendio que destruyó seis casas en Maipú durante la madrugada de este viernes.

Por causas que se investigan, el siniestro se inició alrededor de las 2:00 en un inmueble del pasaje Mantos Blancos de la villa San Luis, propagándose de manera rápida.

Luego de controlar las llamas, Bomberos descubrió el cuerpo de la víctima fatal, por lo que Carabineros dio inicio a la investigación respectiva.

El capitán Ignacio Gatica, de la 52° comisaría Rinconada de Maipú, señaló que "fueron seis los domicilios afectados y una vez que terminó de trabajar Bomberos se constató lamentablemente que al interior había una persona fallecida".

"Según lo que indican familiares, no pudieron prestarle auxilio porque tenía movilidad reducida a raíz de que semanas atrás había sido intervenido quirúrgicamente", sentenció el oficial de la policía uniformada que llegó hasta el sitio del suceso.

PURANOTICIA