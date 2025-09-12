Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Vecino de Maipú murió en un incendio que destruyó seis viviendas: tenía movilidad reducida debido a una operación reciente

Vecino de Maipú murió en un incendio que destruyó seis viviendas: tenía movilidad reducida debido a una operación reciente

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La emergencia se inició alrededor de las 2:00 horas en un inmueble del pasaje Mantos Blancos de la villa San Luis, propagándose de manera rápida a las casas vecinas.

Vecino de Maipú murió en un incendio que destruyó seis viviendas: tenía movilidad reducida debido a una operación reciente
Viernes 12 de septiembre de 2025 07:17
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un hombre de 58 años, con movilidad reducida producto de una operación, murió en un incendio que destruyó seis casas en Maipú durante la madrugada de este viernes.

Por causas que se investigan, el siniestro se inició alrededor de las 2:00 en un inmueble del pasaje Mantos Blancos de la villa San Luis, propagándose de manera rápida.

Luego de controlar las llamas, Bomberos descubrió el cuerpo de la víctima fatal, por lo que Carabineros dio inicio a la investigación respectiva.

El capitán Ignacio Gatica, de la 52° comisaría Rinconada de Maipú, señaló que "fueron seis los domicilios afectados y una vez que terminó de trabajar Bomberos se constató lamentablemente que al interior había una persona fallecida".

"Según lo que indican familiares, no pudieron prestarle auxilio porque tenía movilidad reducida a raíz de que semanas atrás había sido intervenido quirúrgicamente", sentenció el oficial de la policía uniformada que llegó hasta el sitio del suceso.

PURANOTICIA

Cargar comentarios