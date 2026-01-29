“Váyase para afuera al tiro”: Tenso cruce entre Iván Poduje y académico marca seminario sobre reconstrucción

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, protagonizó un tenso momento con una persona que se identificó como académico. Todo ocurrió en medio de su intervención en el seminario «En tiempos de resiliencia y reconstrucción», organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío.

Durante la presentación, el arquitecto y urbanista abordaba las facultades que en su gestión al mando del Minvu le entregará a los secretarios regionales ministeriales (seremis) para otorgar permisos, instante en que fue interrumpido por un hombre, quien menciona algo relacionado con la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

Así es como Poduje le pregunta directamente si es que se refería a que este organismo tenía la culpa de los incendios forestales, a lo que el académico le responde con una pregunta: “¿Quién más?”.

Ante esta respuesta, el futuro titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo emplazó diciéndole que “haga la denuncia en la Fiscalía. Párese de acá y haga la denuncia en la Fiscalía. Yo he tratado con activistas como usted (…) Yo he tratado con activistas como usted, que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora”.

Luego que el sujeto le reiterara que es académico, el excandidato a la Alcaldía de Viña del Mar manifestó que “he tratado con académicos como usted, que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora”.

“Si quiere insultar, se va a tener que ir para afuera. Váyase para afuera al tiro mejor. O respete, y después hace las preguntas”, complementó la futura autoridad durante la administración de José Antonio Kast en La Moneda.

La discusión continuó, hasta que Poduje le dijo al hombre que “si usted quiere paralizar un proyecto contra la ley de catástrofes, va a tener que ir a juicio. Pero no más paralización de proyectos, se acabó”.

Finalmente el altercado terminó con Poduje señalando que “el Ministerio de Vivienda es un ministerio que hace casas, que hace barrios, que hace infraestructura. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer acá es resolver las deudas sociales que están anteriores al incendio”.

