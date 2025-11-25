Vanessa Kaiser cuestiona la figura de Parisi y arremete contra Jiles por dichos contra Kast: "Fue la vocera de la primera línea"

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser, (PNL) cuestionó la irrupción del Partido de la Gente con Franco Parisi a la cabeza y advirtió sobre expectativas “imposibles de cumplir”. Señaló que una futura administración de José Antonio Kast podría enfrentar bloqueos políticos de sectores que, según dijo, “ya anunciaron que harán la vida imposible”.

En diálogo con radio Pauta, la hermana del excandidato presidencial analizó el fenómeno electoral del economista y aseguró que su llegada a la primera vuelta ocurrió sin una revisión pública suficiente de su programa y de su historial personal. “Fue un candidato ninja: nadie lo vio venir, nadie le pegó y la prensa no investigó su prontuario”, afirmó.

La senadora libertaria sostuvo que Parisi instaló promesas llamativas -como recortes millonarios al gasto público y la instalación de paneles solares en millones de viviendas- sin explicar costos reales ni mecanismos de financiamiento. A su juicio, "ese vacío permitió que el discurso antipartidos se convirtiera en una oferta política emocional más que programática".

Kaiser subrayó que la irrupción de Parisi alteró el desempeño de la derecha y, en particular, del Partido Libertario: “Como dice Johannes, si no hubiera estado Parisi, él sería el que pasaba a segunda vuelta. Fue una fuerza invisible que venía comiéndose votos del sistema”.

La senadora advirtió que las expectativas generadas pueden transformarse en frustración cuando chocan con la realidad presupuestaria del país. En esa línea, mencionó las declaraciones de Pamela Jiles, a quien calificó como “vocera de la primera línea en el Congreso” durante la crisis de 2019, y que hoy anuncia que “hará la vida imposible” a un gobierno de derecha.

Respecto del futuro presidencial, Kaiser expresó respaldo a José Antonio Kast y pidió no obstruir un eventual gobierno que mantenga acuerdos “en beneficio de Chile y de los chilenos”. Añadió: “No es el momento de poner palos en la rueda; después, si quieren, peleamos, pero ahora hay que sacar el país adelante”.

(Imagen: @vanessakaiserbarents)

PURANOTICIA