Vanessa Kaiser alerta sobre posibles escenarios de inestabilidad política en Chile

La senadora electa Vanessa Kaiser, hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser, abordó diversos temas de contingencia política y analizó los desafíos que enfrentará el próximo gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo sobre eventuales riesgos de inestabilidad institucional.

En conversación con Radio Bío Bío, la parlamentaria se autodefinió como “la más extrema” de sus hermanos y sostuvo que, por su condición de mujer, puede expresar opiniones que en otros casos generarían fuertes reacciones. “Como soy mujer, tengo un manto de santidad”, afirmó, ejemplificando con críticas a figuras del oficialismo sin temor a querellas por violencia de género.

Consultada sobre la posibilidad de que se repitan escenarios como los de octubre de 2019, Kaiser planteó que las condiciones materiales podrían volver a generarse, especialmente si la oposición logra, a su juicio, influir de manera decisiva en los medios de comunicación. En ese contexto, acusó al Frente Amplio y al Partido Comunista de manejar con disciplina y eficacia la estrategia mediática.

“Si logran intoxicar a la gente como lo hicieron con el octubrismo, podrían darse nuevamente las condiciones para un intento de Golpe de Estado similar”, afirmó, subrayando que la clave estará en cómo el nuevo gobierno enfrente los focos de conflicto desde el inicio de su mandato.

Finalmente, Kaiser fue enfática en señalar que el principal desafío de Kast será actuar con firmeza en materia de seguridad, particularmente en la Macrozona Sur. “Si el Presidente no interviene de forma drástica y radical desde el primer día, la señal será de mano blanda, y muy probablemente le van a hacer un golpe”, advirtió, defendiendo el uso de la fuerza legítima del Estado para restablecer el imperio del derecho.

