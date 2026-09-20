Van Klaveren destaca liderazgo de Bachelet tras retirar su candidatura a la ONU

Las reacciones tras el retiro de Michelle Bachelet de la carrera por encabezar Naciones Unidas continuaron este domingo, cuando el excanciller Alberto van Klaveren destacó la participación de la expresidenta en el proceso y valoró su trayectoria internacional.

Bachelet anunció que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de evaluar los resultados obtenidos en las votaciones informales realizadas entre los integrantes del Consejo de Seguridad.

Van Klaveren, quien participó de la campaña internacional de la exmandataria, señaló que “fue un honor” haber formado parte del proceso.

El exministro de Relaciones Exteriores también manifestó públicamente su reconocimiento hacia Bachelet y la manera en que desarrolló su candidatura.

“Todo mi respeto y admiración por la forma en que la expresidenta Bachelet enfrentó su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Su liderazgo internacional cobra especial valor en un contexto global adverso”, afirmó este domingo en sus redes sociales.

La decisión de Bachelet se produjo después de la tercera ronda de consultas informales del Consejo de Seguridad, instancia utilizada para medir los respaldos de quienes aspiran a suceder a António Guterres en la conducción del organismo internacional.

Al comunicar su retiro, la exmandataria sostuvo que no se arrepentía de haber asumido la candidatura y reivindicó el objetivo de instalar en el debate internacional la posibilidad de que una mujer latinoamericana llegue por primera vez a encabezar Naciones Unidas.

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