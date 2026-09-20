Servel denunciará a 3.760.261 electores por no votar en elecciones del 2025: jueces advierten sobrecarga

El Servicio Electoral confirmó que denunciará ante los juzgados de policía local a un total de 3.760.261 personas que no votaron en la elección presidencial y parlamentaria de 2025. El gremio de los jueces de policía local advirtió que no están las condiciones para la tramitación de esa cantidad de denuncias.

Según publica este domingo El Mercurio, la cifra definitiva fue entregada por el director del Servel, Raúl García, al exponer ante la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, donde señaló que "en ambas elecciones hemos contabilizado 3.760.261 electores que no sufragaron y que van a ser denunciados como lo ordena la ley a los juzgados de policía local de todo el país".

También consigna que por no sufragar los electores se exponen a una multa de entre 0,5 UTM a 1,5 UTM, es decir, la sanción parte en los $36 mil y puede llegar hasta los $108.000, en el rango mayor. "Este proceso se encuentra en curso y estará concluido durante los meses de octubre y noviembre del presente año", añadió García.

INQUIETUD DE JUECES

Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (INJPL), Francisco Ríos, declaró al diario que "significa obviamente una sobrecarga extra para los juzgados de policía local. No solo por la escasez de personal, sino por la escasez de materiales, porque no hay que olvidar que los procedimientos en los juzgados de policía local se siguen haciendo en formato tradicional, esto es, en papel".

Agregó que "por ejemplo, si nos llegan en un tribunal 8 mil denunciados, lo hacen a través de un pendrive, entonces eso implica que si el tribunal tiene un sistema computacional ad hoc, puede procesar de inmediato las denuncias en el ingreso, pero si no lo tiene, tiene que hacerlo a mano en un Excel o en un libro de ingreso a mano, imagine lo que significa eso".

Además, advirtió sobre "el costo asociado a una carta certificada por cada uno de los no votantes. Es de verdad una sobrecarga extra y, por la falta de personal, obviamente que impacta en el trabajo diario y normal de los juzgados y también afecta al servicio judicial que se otorga a todos, por parte de los juzgados de policía local".

Finalmente, dijo que en las grandes ciudades no se pagan las multas y que "casi el 100% de las órdenes de reclusión despachadas por los juzgados de policía local son inefectivas en su cumplimiento. En los hechos, el voto obligatorio se vuelve voluntario, porque el procedimiento no cumple el objetivo".

PURANOTICIA