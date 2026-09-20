Senadora Paulina Núñez fija prioridades legislativas y llama a lograr acuerdos en el Senado

La construcción de consensos entre el oficialismo y la oposición será, a juicio de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), una de las claves para avanzar durante los próximos seis meses en una agenda legislativa marcada por proyectos económicos, sociales y políticos.

Tras participar durante la semana en ChileDay, desarrollado en Madrid y Londres, la senadora por la Región de Antofagasta abordó en entrevista con La Tercera los principales desafíos que enfrentará el Congreso durante el segundo semestre y la relación entre el Parlamento y el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Los acuerdos son el camino para que el país crezca y genere más empleos de buena calidad”, fue uno de los planteamientos que Núñez llevó también a sus intervenciones y reuniones durante el encuentro internacional.

En materia económica, la presidenta del Senado reafirmó el compromiso planteado en ChileDay respecto de la reforma al mercado de capitales, conocida como MK4. Núñez sostuvo que espera que la iniciativa sea despachada antes de diciembre, incluso si para cumplir ese objetivo el Congreso debe realizar sesiones adicionales durante los fines de semana.

A poco más de seis meses de asumir la presidencia de la Cámara Alta, Núñez también se refirió al rol institucional que ha buscado ejercer y a las diferencias que ha mantenido con algunas decisiones del Ejecutivo.

“He asumido con propiedad mi rol y eso el Ejecutivo lo entiende, y cuando no lo ha entendido se lo he hecho ver, que por lo demás es lo que me corresponde, tras la confianza que depositaron en mí los senadores y senadoras. Soy fruto de un acuerdo de gobernabilidad, pero que contó con 40 votos a favor, de 50, y donde no hubo ningún rechazo. Por ello, mi responsabilidad es mayor y mi conducción tiene que ser institucional, al punto de volver a encauzar reformas que no partieron bien, como la de seguridad”, afirmó.

Respecto del llamado a la unidad realizado por el Presidente Kast, la senadora planteó que el primer desafío está dentro del propio oficialismo y que posteriormente se debe avanzar en la búsqueda de entendimientos con la oposición.

“Sí, pero ese llamado de unidad primero debe encontrar eco en los propios y después ir a construir con la oposición, partiendo por republicanos y terminando en cada uno de los parlamentarios que formamos parte del oficialismo. El Presidente Kast, convengamos, ante todo es presidente de todos los chilenos y chilenas, pero también es el líder de una coalición de partidos que está gobernando. El realismo legislativo tiene que empezar a imperar -y se lo he escuchado al presidente en los últimos días- para pavimentar el camino, construir consensos y propender al diálogo. Si el presidente lo está diciendo, espero que eso lo hagan carne los propios”.

Núñez afirmó además que ve espacio para alcanzar acuerdos con la oposición durante la discusión de los próximos proyectos. En ese contexto, defendió el papel que puede desempeñar la Cámara Alta en la búsqueda de entendimientos. “El Senado ha sido y va a seguir siendo el espacio para construir consensos y acuerdos. Esa es mi meta personal”.

La presidenta de la corporación sostuvo que esa disposición incluye a sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista y descartó dar por cerradas anticipadamente las posibilidades de entendimiento.

“No, yo nunca doy perdido a nadie. Esa es una de mis características. Yo no veo al PC votando en contra de aquello que va a favorecer a las fintechs y startups, tampoco en contra de facilitar el acceso a la vivienda en mejores condiciones a la clase media o un proyecto de Sala Cuna que fomente la empleabilidad sobre todo de las mujeres”.

Entre las prioridades que Núñez identifica para los próximos meses se encuentran la reforma al mercado de capitales, Sala Cuna Universal, cambios al sistema político y la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

“Los próximos seis meses van a ser vitales para tener buenos resultados el próximo año y empezar a cumplir sus compromisos. Y el proyecto de mercado de capitales, Sala Cuna Universal, la modificación a nuestro sistema político -que evite este sistema fragmentado que hoy día tenemos-, además de la Ley de Presupuesto 2027 -que va a ser clave para poder modernizar el Estado- son muy importantes.”

Sala Cuna Universal ha sido una de las iniciativas que Núñez ha impulsado desde la presidencia del Senado. Durante septiembre, el proyecto continuó su discusión en la Cámara Alta, en medio de diferencias respecto de algunos aspectos de la propuesta.

Consultada por las dificultades que ha enfrentado su tramitación, la senadora atribuyó parte de lo ocurrido a la falta de un entendimiento suficientemente amplio en el Senado y sostuvo que los consensos permiten evitar que una iniciativa dependa de votos individuales.

Pese a las dificultades que ha enfrentado el proyecto, Núñez manifestó su expectativa de que la iniciativa sea despachada durante 2026. “Vamos a tener Sala Cuna Universal este año”.

La presidenta del Senado también respaldó la gestión del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, frente a los cuestionamientos surgidos por la coordinación legislativa.

“Tengo la mejor opinión de la labor que él está haciendo y creo que si hay que reforzar el equipo de profesionales de la Segpres ya se está haciendo. La labor de un ministro secretario general de la Presidencia es llevar las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, pero eso no se traduce solo en contar bien los votos o ver si hay un permiso pedido o no pedido. Eso se traduce en tender puentes, dialogar, recoger y eventualmente lograr un consenso mayoritario. Y si hay alguien que eso lo hace muy bien es precisamente el ministro García Ruminot”.

Con el inicio de una etapa decisiva de la agenda legislativa, Núñez plantea que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas será uno de los elementos centrales para intentar avanzar en los proyectos que actualmente se encuentran en el Congreso.

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