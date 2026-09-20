Detienen a dos conductores por circular a más de 160 km/h en Costanera Norte: uno de ellos incluso lo hacía en estado de ebriedad

Con apenas media hora de diferencia, dos conductores fueron sorprendidos circulando a velocidades superiores a los 160 km/h por la autopista Costanera Norte, en la Región Metropolitana, lo que derivó en su detención por conducción temeraria.

Los procedimientos se desarrollaron durante fiscalizaciones efectuadas por Carabineros durante la mañana y dejaron detenidos a dos hombres, de 58 y 37 años.

El primero de los controles involucró a un automóvil Mercedes-Benz de color negro que se desplazaba por el sector oriente de la autopista.

El teniente coronel de Carabineros Carlos Cortés detalló que se trató de “el primero, a 172 km/h, que conducía un vehículo marca Mercedes-Benz, color negro, que se desplazaba por la Costanera Norte en el sector oriente, el cual, además de ser detenido por la conducción temeraria, arrojó que lo hacía en estado de ebriedad”.

Tras realizarle el alcotest correspondiente, el conductor registró 1,68 mg/L, por lo que al procedimiento por conducción temeraria se sumó el delito de conducción en estado de ebriedad.

Cerca de 30 minutos después, los funcionarios policiales detectaron a otro automovilista desplazándose a alta velocidad por la misma autopista.

Según explicó Cortés, se trató de “el segundo detenido, el cual también se desplazaba por la autopista Costanera Norte -en un lapso de media hora aproximadamente, el primero con el segundo- el cual conducía a una velocidad de 163 km/h, lo que excedía más de 60 km/h sobre la velocidad máxima”.

Tras ambos procedimientos, los conductores fueron trasladados hasta la 37ª Comisaría de Vitacura.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de conducción temeraria. En el caso del primer automovilista, se agregó el antecedente de conducción en estado de ebriedad debido al resultado obtenido en el alcotest.

PURANOTICIA