Van Klaveren confirma contactos presidenciales para coordinar respuesta internacional por Venezuela

En medio del complejo escenario internacional abierto tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, detalló este sábado las gestiones diplomáticas que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric con distintos países de la región y Europa.

El canciller informó que el Mandatario ha sostenido una intensa agenda de contactos internacionales, incluyendo conversaciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de los esfuerzos por coordinar una respuesta política y diplomática frente a la situación en Venezuela.

Van Klaveren agregó que el diálogo continúa en expansión, señalando que se encuentra pendiente una conversación con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, además de contactos con Brasil y México, con el objetivo de concretar nuevas conversaciones a nivel presidencial en las próximas horas.

Respecto a la posibilidad de una declaración conjunta, el ministro destacó un alto grado de convergencia entre los países involucrados. “Existe un alto nivel de coincidencia con nuestra propia declaración”, afirmó, subrayando que esta postura común se basa en el rechazo al uso de la fuerza y la defensa del derecho internacional.

Finalmente, el canciller marcó distancia frente a la postura del presidente electo José Antonio Kast, recalcando que la posición del Ejecutivo responde a una tradición histórica de la política exterior chilena. En ese sentido, lamentó el desenlace de la crisis venezolana y reiteró que Chile siempre abogó por una transición pacífica y democrática, esfuerzo que —según indicó— no prosperó pese a los intentos de mediación impulsados junto a otros países de la región.

